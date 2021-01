Steuern Rückfragen zur Grundsteuer in Sprockhövel nur am Telefon

Sprockhövel Stadtverwaltung vergibt coronabedingt keine Termine im Rathaus.

Die Stadtverwaltung Sprockhövel versendet in den nächsten Tagen die Bescheide über die Grundbesitzabgaben für das Jahr 2021. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen.

Sollten Rückfragen zu den Bescheiden erforderlich sein, können diese Anliegen schriftlich per E-Mail oder telefonisch an das Sachgebiet Abgaben gerichtet werden. In den meisten Fällen kann so eine Klärung erfolgen.

Das Sachgebiet Abgaben ist unter der Rufnummer 02339/917-314 und -309 oder per Mail

steuern-abgaben@sprockhoevel.de zu erreichen.