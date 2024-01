Sprockhövel: Acht Verletzte bei Wohnungsbrand

Sprockhövel Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Donnerstag acht Menschen aus einem Wohnhaus gerettet. Der Einsatz läuft noch bis in den Vormittag.

Ein Wohnungsbrand hat in der Nacht zu Donnerstag zehn Bewohner eines Wohnhauses in Sprockhövel aus dem Schlaf gerissen. Acht von ihnen kamen in Krankenhäuser, eine Person mit lebensgefährlichen Verletzungen, berichtete die Feuerwehr am frühen Morgen. Drei der Menschen wurden per Drehleiter aus dem Haus gerettet.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften rückten Feuerwehrkräfte aus Sprockhövel und Hattingen zu dem Drei-Parteien-Haus an der Elberfelder Straße im Ortsteil Gennebreck, nachdem gegen 2.15 Uhr der Alarm ausgelöst worden war, berichtete am Morgen Feuerwehrsprecher Max Blasius. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, schlugen Flamen aus einem der Fenster im ersten Obergeschoss.

Wohnungsbrand in Sprockhövel: Acht Bewohner kamen in Krankenhäuser

Zwei Bewohner eines Nebengebäudes hatten sich aus eigener Kraft auf die Straße retten können, berichtete Blasius. Insgesamt acht Bewohner, darunter vier Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren, wurden von Feuerwehrleuten aus dem Wohnhaus gerettet.

Etwa zwei Stunden kämpften die Feuerwehrleute, bis die Flammen gelöscht waren, berichtete der Feuerwehrsprecher. Der Einsatz werde aber noch einige Stunden weitergehen, sagte Blasius. Am Morgen oder frühen Vormittag soll es noch eine Brandnachschau geben, um mögliche Glutnester zu entschärfen.

Das Wohnhaus ist bis auf Weiteres unbewohnbar

Die Feuerwehr war zeitweise mit etwa 60 Kräften vor Ort. Ebenfalls alarmiert waren fünf Rettungswagen und zwei Notarzt-Einsatzfahrzeuge, teilte die Feuerwehr am frühen Morgen mit.

Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar, teilt die Feuerwehr mit. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Beamte der zuständigen Kriminalpolizei seien bereits in der Früh vor Ort gewesen, sagte der Feuerwehrsprecher.

