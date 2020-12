Sprockhövel: Bürgergemeinschaft im Rennen um Engagementpreis

Die Bürgergemeinschaft Herzkamp bewegt viel in ihrem Stadtteil. Sie ist nun für den Engagementpreis NRW nominiert.

Sprockhövel Die Bürgergemeinschaft Herzkamp bringt Verwaltung und Sprockhöveler an einen Tisch. Jetzt ist sie für den Engagementpreis NRW 2021 nominiert.

Der Engagementpreis NRW 2021 steht unter dem Motto "Engagierte Nachbarschaft" - und eine Gruppe aus Sprockhövel ist dafür nominiert: die Bürgergemeinschaft Herzkamp. Von 134 Bewerbern gehört die Bürgergemeinschaft zu den zwölf, die mit ihren Projekten in die engere Auswahl gekommen sind. Verliehen wird der von Landesregierung und NRW-Stiftung ausgelobte Preis im Dezember 2021.

Im kommenden Jahr wird jeden Monat einer der zwölf Bewerber als "Engagement des Monats" auf der Internetseite www.engagiert-in-nrw.de vorgestellt. "Und wir sind im Dezember dran", verrät Holger Wanzke, eines der Vorstandsmitglieder der Bürgergemeinschaft. Unabhängig davon, ob der Verein nun tatsächlich einer der drei Preise - Jurypreis, Sonderpreis oder Publikumspreis - abräumen kann, ist er schon jetzt zur feierlichen Preisverleihung am 6. Dezember 2021 eingeladen.

Die Nominierung sorgt im Corona-Jahr für gute Stimmung. Denn das, was die Bürgergemeinschaft Herzkamp auszeichnet, ihr bürgerschaftliches Engagement, ist wie so vieles in diesem Jahr kaum möglich gewesen. "Wir hatten seit Monaten keine Bürgerversammlung mehr und der Lenkungskreis Dorfentwicklung hat zuletzt im Juni getagt", erläutert Wanzke.

Über 15 Jahre Einsatz für Herzkamp

Insgesamt aber kann die Gruppe auf sehr erfolgreiche rund anderthalb Jahrzehnte zurückblicken. Seit Anfang 2003 treffen engagierte Bürger sich regelmäßig, um Aktivitäten und Projekte zu realisieren, Mitte 2004 wurde dazu die Bürgergemeinschaft Herzkamp als Verein gegründet.

"Da ist schon einiges bewegt worden", hält Holger Wanzke fest und erinnert beispielsweise an Verkehrsberuhigungen, Wegerneuerungen und Hundekot-Tüten. Oder auch daran, dass Herzkamp schneller als alle anderen Randbereiche DSL bekommen hat: "Da haben sich einfach ein paar zusammen getan vor 15 Jahren."

Herzkamp soll keine abgehängte Schlafstadt werden

Besonders die Vernetzung aller gesellschaftlich aktiven Gruppen, der Vereine, Kindergärten und der Kirche, kann die Bürgergemeinschaft sich auf die Fahne schreiben. Und dass sie sich für den Austausch mit Rat und Verwaltung einsetzt, dass örtliche Probleme regelmäßig den Weg in die Politik finden. "Dass es da auch mal kracht, ist klar", sagt Wanzke. "Aber zumindest haben wir eine gute Schnittstelle."

Insgesamt 29 bereits erreichte Projekte führen die Herzkamper in ihrer Bewerbung um den Engagementpreis auf. Und fassen für die Zukunft zusammen: "Wir werden uns weiterhin für den Erhalt unseres ländlichen Raumes einsetzen und dafür, dass er nicht weiter abgehängt wird (ÖPNV, Digitalisierung) oder zur Schlafstadt im Speckgürtel der Metropolen verkommt."

Regelmäßig sind rund zehn Herzkamper in der Bürgergemeinschaft aktiv, je nach Projekt auch mehr. Es gibt eine aktive Zusammenarbeit mit Sport- und Schützenverein, Kirche, Gewerbetreibenden und Verwaltung.

Die Bürgergemeinschaft will vor allem das soziale Zusammenleben fördern, sich an der Dorfentwicklung beteiligen, Wohn- und Lebensqualität verbessern, Heimatpflege und -kunde fördern und naturnahen Lebensraum für Pflanzen- und Tierwelt erhalten.

