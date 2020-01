Sprockhövel. Im Golfhotel Vesper in Sprockhövel mieten sich gern Golfspieler und Hochzeitspaare ein. Die Suiten gibt es auch in Verbindung mit Golfkursen.

Sprockhövel: Für 1000 Euro in fünf Tagen zur Platzreife

Ob Golfer, Hochzeitspaare oder einfach nur Entspannungssuchende, das Golfhotel Vesper in Sprockhövel hat in den hochpreisigen Kategorien für viele Gäste etwas zu bieten.

Panorama-Suiten und Wellness

Herrliche Aussichten auf die Golfplätze und die Natur rund um das Hotel bieten die großen Fenster der Panorama-Suiten. Eine Nacht im Doppelzimmer kostet zwischen 132 und 284 Euro pro Person. Als Einzelzimmer beträgt der Preis zwischen 94 und 246 Euro. Die Panorama-Suiten befinden sich im neuesten Gebäude des Hotels, das 2009 fertiggestellt wurde. „Diese Suiten werden sehr gerne von Hochzeitspaaren gebucht, sagt Christian Prange, Verkaufs- und Marketing-Direktor des Golfhotels.

Drei Suiten dieser Art gibt es im Hotel Vesper in Sprockhövel, außerdem sind Übernachtungen in einer von zwei Wellness-Suiten möglich, diese sind mit einem begehbaren Kleiderschrank und Whirlpool-Badewanne ausgestattet. Besonderheit der Wellness-Suite ist eine Infrarot-Kabine. „Die Kabine ist ein wenig vergleichbar mit einer kleinen Sauna“, erklärt Christian Prange. „Vor allem Golfer nutzen sie, um nach einer Runde auf einem unserer zwei 18-Loch-Kurse zu entspannen.“

Golf-Angebote mit Übernachtung und Training

In der Corner-Suite kann man sogar von der Whirlpool-Badewanne aus ins Grüne schauen. Sie kostet, wie die Wellness-Suiten als Doppelzimmer ab 237 Euro.

Lokale, nationale und auch internationale Gäste nehmen gerne die Golf-Arrangements des Hotels in Anspruch. Auf Einsteiger, die innerhalb weniger Tage Platzreife erreichen wollen, zielt das Fünf-Tage-Paket ab – mit professionellen Trainingsstunden, Leih-Equipment und der Abnahme theoretischer und praktischer Prüfung. Bei vier Übernachtungen in einer der Wellness-Suiten kostet das Paket 999 pro Person in einem Doppelzimmer, und 1437 Euro für ein Einzelzimmer.