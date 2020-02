Sprockhövel: Geldstrafe und Fahrverbot nach Alkoholfahrt

Ein 70-jähriger Mann aus Sprockhövel musste sich in dieser Woche vor dem Amtsgericht Hattingen verantworten. Ihm wird zur Last gelegt, am 13. Oktober 2019 „fahrlässig ein Fahrzeug geführt zu haben“, wie es in der Anklageschrift hieß.

Der 70-Jährige wurde kurz nach 17 Uhr von der Polizei kurz vor seinem Wohnhaus angehalten. Ein Blutalkoholtest, der etwa anderthalb Stunden später gemacht wurde, ergab einen Wert von 1,24 Promille.

Dass dieser Fall nun vor Gericht verhandelt wurde, lag daran, dass der Fahrer mit der Geldstrafe von 1200 Euro und dem Entzug der Fahrerlaubnis von neun Monaten nicht einverstanden war. Deshalb legte er Einspruch ein.

„Mein Mandant muss seine Mutter pflegen und sich um seine Frau kümmern“

Seine Anwältin forderte die Strafe abzusenken, und zwar auf 800 Euro und nur noch sechs Monaten Fahrverbot. „Mein Mandant muss seine Mutter pflegen und sich um seine Frau kümmern. Er ist auf den Führerschein angewiesen“, erklärte die Anwältin.

Zwar ließ der Angeklagte sich vor Gericht ein, stritt allerdings zunächst ab, am besagten Tag Alkohol getrunken haben. „Ich habe am Abend vorher getrunken“, meinte er.

„Vielleicht ein oder zwei Gläser Rotwein zum Essen“

„Das ist Quatsch. Machen Sie sich und uns nichts vor. Da haben Sie auch an dem Tag was getrunken“, entgegnete Richter Johannes Kimmeskamp. „Vielleicht ein oder zwei Gläser Rotwein zum Essen“, gestand er schließlich.

Wegen seiner kleinen Rente und da er gewissermaßen schon drei Monate seiner Strafe „abgesessen“ habe, reduzierte Kimmeskamp die Geldstrafe auf 800 Euro. Einen neuen Führerschein darf der Sprockhöveler nach einem halben Jahr bei der Straßenverkehrsbehörde beantragen.