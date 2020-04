Sprockhövel: Gottesdienste für Katholiken im Livestream

Pfarrer Holger Schmitz wird die Gottesdienste der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul zu Ostern halten - ausnahmsweise nicht in öffentlichen Veranstaltungen, sondern per Livestream auf Youtube.

Sprockhövel Erste Übertragung findet am heutigen Gründonnerstag um 18.30 Uhr auf YouTube statt. Später gibt es alle Ostergottesdienste als Aufzeichnungen

An den Oster-Feiertagen werden Gottesdienste im Livestream über den neuen eigenen

Youtube-Kanal der Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter zu sehen sein: am heutigen Gründonnerstag, 9. April, 18.30 Uhr, die Feier des letzten Abendmahls, am Karfreitag, 10. April, 15 Uhr, die Karliturgie, am Karsamstag, 11. April, 21 Uhr, die Osternacht. Die Gottesdienste am Ostermontag, 13. April, und Weißen Sonntag, 19. April, beginnen jeweils um 11.15 Uhr.

Die Pfarrei bittet um Nachsicht, sollte die Übertragung nicht stabil sein. Wer sich nicht live zuschalten kann, findet danach an gleicher Stelle eine Aufzeichnung der Gottesdienste.

Der Pfarrei-Kanal ist über die Suchfrage bei Youtube zu finden oder per Klick auf einen Button auf der Homepage www.stpeterundpaul-herbede.de, www.ppherbede.de unter „Sonntags-Livestream“.

Außerdem weist die Pfarrei darauf hin, dass es geplant ist, alle Kirchen in den Gemeinden über die Feiertage weitestmöglich offen zu halten.