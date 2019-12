Sprockhövel. Flüchtlingshilfe-Treff „Mach Mit“ an der Mittelstraße hat ein benachbartes leeres Ladenlokal hinzu gemietet. Die Einweihung erfolgt am Samstag

Sprockhövel: Größerer Flüchtlingshilfe-Treff wird eingeweiht

Der Flüchtlingshilfe-Treff „Mach Mit“ ist größer geworden. Um zwei neue Räume ist die Einrichtung an der Mittelstraße 67 in Haßlinghausen gewachsen. Die offizielle Einweihung wird am kommenden Samstag, 28. Dezember, groß gefeiert.

Treffpunkt erstreckt sich nun über das gesamte Erdgeschoss

Bisher verfügte das im Februar 2017 eröffnete „Mach Mit“ über Tagungsraum, Küche und Büro. Als kürzlich das benachbarte Ladenlokal frei wurde, konnte die Flüchtlingshilfe diese Räume hinzu mieten und umbauen. Möglich wurde dies durch das Preisgeld der EN-Krone des Energieversorgers AVU und viele helfende Hände. Mit einem weiteren Gesellschaftsraum und einem kleineren Schulungsraum erstreckt sich der Treffpunkt mit insgesamt fünf Räumen und den Toiletten jetzt über das gesamte Erdgeschoss.

Mit einer Eröffnungsfeier in allen Räumen am Samstag von 15 bis 19 Uhr präsentiert die Flüchtlingshilfe dabei allen Interessierten die erweiterten Möglichkeiten. Um 15.15 Uhr eröffnet Artyom Melikyan aus Armenien das Programm mit Klaviermusik. Danach können mit der Kreativgruppe der Flüchtlingshilfe Armbänder gebastelt werden. Ab 17.15 Uhr bietet die Nähgruppe Hilfe bei der Herstellung von Handytaschen an. Um 17.30 Uhr ist der Dokumentarfilm von Markus Matzel über die Arbeit der Flüchtlingshilfe zu sehen.

Zu jeder vollen Stunde Infos über die Projekte der Flüchtlingshilfe

Zu jeder vollen Stunde gibt es Infos über die Projekte der Flüchtlingshilfe. Außerdem kann man seinen Namen in verschiedenen Schriften schreiben lassen. Und wer an einigen Weihnachtsgeschenken keinen Gefallen gefunden hat, kann sie am Tauschtisch eintauschen.