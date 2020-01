Sprockhövel: Jeder kann bei der Vogelzählung mitmachen

Es schlägt wieder die Stunde der Wintervögel. Und zwar die Nabu-Zählstunde. Damit nicht aus einer Blaumeise plötzlich zehn werden, weil man sich ständig verzählt, erklärt Isolde Füllbeck vom Nabu, wie die Zählung funktioniert. An diesem trüben, nasskalten Freitag rückt sie nach Sprockhövel aus, wo Thomas Wippermann bei der Bestandsaufnahme mitmachen will.

Fernglas hilft bei der Zählung

Isolde Füllbeck hat Papier und Kugelschreiber, ein Fernglas und ein Handbuch dabei, um die Vogelarten bestimmen zu können – was bei ihrem Wissen aber kaum nötig ist. Zusammen mit Thomas Wippermann stellt sie sich eine Stunde lang in den Vorgarten, den Blick immer Richtung Himmel gerichtet.

Bei der Erkennung des Buchfinks tat sich Thomas Wippermann schwer. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Ganz viel wichtige und nützliche Nahrung in Form von Blumen und Stauden hat der Sprockhöveler Wippermann schon in seinen Garten gepflanzt. Aber mit dem Bestimmen der Vogelarten ist er nicht so sattelfest. Zumal sich die gefiederten Freunde weder in direkter Nähe aufhalten, noch ganz ruhig auf den Ästen sitzen, um sich registrieren zu lassen.

Gleichzeitig sichtbare Vögel zählen

„Man zählt immer, wie viele Vögel gleichzeitig auf einem Baum, einem Dach, in einer Hecke oder in Sträuchern sitzen.“ Es geht nach dem Prinzip: Wie viele Vögel sehe ich auf einen Blick? Hat man also eine Liste mit vier Strichen für Ringeltauben gemacht, die man gleichzeitig gesichtet hat und es kommt später eine weitere hinzu, dann schreibt man fünf auf.

WP-Home Nabu-Aktion bis Sonntag Bis einschließlich Sonntag ruft der Nabu wieder die Bevölkerung auf, die Wintervögel zu zählen. Im Internet kann man die Anzahl der gesichteten Tiere dann eintragen. Mitmachen kann jeder, der Interesse an der Vogelwelt hat. Internet: nabu.de, dann „Stunde der Wintervögel“ anklicken. Dort gibt es auch Bilder und Steckbriefe vieler Vogelarten. Das Zählen kann man selbst in der Natur oder im eigenen Garten vornehmen. Der Nabu bietet aber auch an, an einer gemeinsamen Aktion in Gevelsberg, Zum Berger See 32, im Garten Hofeditz, teilzunehmen: Sonntag, 12. Januar von 9-12 Uhr.

Thomas Wippermann schnappt sich immer wieder das Fernglas und versucht, die Vögel in einem hohen Baum zu identifizieren. Aber Fehlanzeige. Hilfe kommt von der Nabu-Expertin. „Das sind sieben Buchfinken, die da sitzen“, sagt sie. Alles wird notiert. Zwei Rabenkrähen, eine Blaumeise, ein Sperling und eine Amsel werden ebenfalls aufgenommen.

Dohlen lassen Nüsse von Autos knacken

Aber der Gartenbesitzer weiß durchaus auch einiges über Vögel. „Wussten Sie, dass Dohlen und Krähen Nüsse, die sie nicht öffnen können, vor Autos rollen, damit die Schalen beim Drüberfahren platzen und sie dann an die Nüsse kommen“, fragt er.

Auch Dohlen sind in Sprockhövels Gärten zu entdecken. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Mit dem Zählen geht’s dann weiter. Fünf Elstern sind es bisher, und die Rubrik Dohlen bekommt einen weiteren Strich dazu. Jetzt sind es zwei. Zwei Futtersilos hat der Sprockhöveler im Vorgarten aufgestellt, die beiden Futterstationen sind mit vielen unterschiedlichen Körnen prall gefüllt.

Unterstützung in der Nahrungskette

Seit zehn Jahren zählt der Nabu jetzt schon die Wintervögel, im Mai kommt dann noch einmal eine Zählaktion der Gartenvögel hinzu. „Aus den Beobachtungen kann man immer einen Trend und eine Tendenz ablesen, wie sich eine Population entwickelt“, erklärt Isolde Füllbeck.

Den Nabu freut, dass sich sehr viele Menschen in Deutschland für Vögel interessieren. Solches Wissen ist zum Beispiel auch wichtig, wenn man seinen Garten gestalten möchte. Man könne dafür sorgen, dass die Vögel im Sommer immer genügend natürliches Futter finden. Wer seinen Garten zum Beispiel so anlegt, dass das ganze Jahr über etwas blüht, sorgt für eine intakte Nahrungskette von den Insekten bis zu den Vögeln.