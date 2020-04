Beim Einkaufszentrum in Haßlinghausen gab es am Mittwoch einen Brand bei der Müllpresse. Beide Märkte wurden evakuiert.

Brand Sprockhövel: Müllpresse hinter dem Einkaufszentrum in Brand

Sprockhövel Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu einem Einsatz bei den Einkaufszentren am Rathausplatz gerufen. Dann erfolgte die Evakuierung

Im rückwärtigen Bereich eines Einzelhandelszentrums am Rathausplatz war im Bereich der Anlieferung am Mittwoch eine Müllpresse in Brand geraten. Dabei sprang das Feuer auch auf die im dazugehörigen Container entsorgte Pappe über.

Gegen 18.30 Uhr ging bei der Feuerwehr Sprockhövel der Alarm ein. 28 Einsatzkräfte zogen den Container aus der Halle und löschten nach Öffnung des Containers die brennende Pappe ab. Dabei ging ein Trupp unter Atemschutz vor. Anschließend wurden Container und Brandgut mit einer

Wärmebildkamera kontrolliert.

In einem zweiten Einsatzabschnitt wurden beide Lebensmittelmärkte evakuiert. Beide Märkte und deren Lagerbereiche waren durch den Brand verraucht. Zur Entrauchung setzte die Feuerwehr Lüfter ein. Anschließend wurden die Verkaufs- und Nebenräume noch Kohlenmonoxid hin

überprüft. Auch hier konnte keine Feststellung gemacht werden.

Während des Einsatzes wurden zwei Mitarbeiter der Lebensmittelmärkte vorsorglich vom

Rettungsdienst untersucht, zeigten aber keine Auffälligkeiten. Im Ergebnis:

keine Verletzten und nur geringer Sachschaden. Gegen 20.30 Uhr war für die

Feuerwehr der Einsatz beendet.