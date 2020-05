Sprockhövel: Pilotphase für katholische Gottesdienste

So voll wie noch im Januar wird es beim ersten Gottesdienst unter Corona-Bedingungen in der katholischen Kirche St. Januarius in Niedersprockhövel nicht werden.

Sprockhövel. Evangelische Gottesdienste finden bereits wieder statt. Auch die Pfarrei legt nun ein Konzept vor. Los geht es in Haßlinghausen am 27. Mai.

Nachdem evangelische Gemeinden in Sprockhövel bereits wieder Gottesdienste feiern, kündigt nun auch die Pfarrei St. Peter und Paul den Neustart für öffentliche Gottesdienste an. Zunächst ist eine vierwöchige Pilotphase geplant.

Start mit Gottesdiensten an Werktagen

Nach dem Lockdown sollen ab 27. Mai die ersten katholischen Gottesdienste in Sprockhövel gefeiert werden. Den Anfang machen Messfeiern an Werktagen: mittwochs in St. Josef Haßlinghausen ab 8.30 Uhr und donnerstags in St. Januarius Niedersprockhövel ab 8.15 Uhr. Ab dem Pfingstwochenende wird in St. Januarius in Niedersprockhövel ab 9.45 Uhr wieder eine Sonntagsmessfeier mit Besuchern stattfinden. „Mit ihrem offenen Gottesdienstraum und zwei Ein- und Ausgängen eignet sich die St.-Januarius-Kirche baulich sehr gut, um die Liturgie in dieser - von Unsicherheiten begleiteten – Startphase zu feiern“, erklärt der Krisenstab um Pfarrer Holger Schmitz.

Während der Testphase, die bis zum 26. Juni angelegt ist, werden die Rückmeldungen der Gottesdienstteilnehmer eingeholt und die begleitenden Vorsorgemaßnahmen auf ihre Wirksamkeit hinüberprüft. Zu den Vorkehrungen zählt, dass die Anzahl der Mitfeiernden sehr begrenzt ist. Eine genaue Kapazität wird aktuell noch für jeden Kirchort ermittelt. Während der Gottesdienste können nur gekennzeichnete Plätze eingenommen werden und Mund-Nasen-Masken sind zu tragen. Bei der Orientierung vor Ort hilft ein Begrüßungsdienst.

Live-Übertragungen auf Youtube laufen weiter

„Sofern sich im Ergebnis ein positiver Gesamteindruck ergibt, wird dann in einem zweiten Schritt das Gottesdienstangebot an den Sonntagen erweitert“, kündigt der Krisenstab an. Weiterlaufen wird das Angebot der Livestream-Gottesdienste sonntags ab 11.15 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei.

Evangelische Gottesdienste

In der Zwiebelturmkirche finden bereits seit dem vergangenen Sonntag wieder evangelische Gottesdienste statt (11 Uhr). In der Kirche in Haßlinghausen wird gefeiert (Sonntag, 10 Uhr) und auch in Herzkamp (Sonntag, 10.30 Uhr).