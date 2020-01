Sprockhövel: Pinscher-Schnauzer-Klub ehrt erfolgreiche Hunde

Einmal im Jahr kommen alle Mitglieder und der Vorstand der Ortsgruppe Witten-Sprockhövel des Pinscher-Schnauzer-Klubs (PSK) zusammen, um gemeinsam Rückschau zu halten und besondere Vereinsleistungen zu ehren. Die Wiederwahl von Margrit Roloff war am Versammlungsort im Restaurant Gleis 79 in Hattingen reine Formsache, die Zufriedenheit der Hundebesitzer ist seit Jahren gleichbleibend gut.

Roloff wurde auch die verantwortungsvolle Aufgabe der Jugendbeauftragten zugewiesen. Bei der Wahl des Zuchtbeauftragten konnte Anja Johnsen das Vertrauen der Vereinsmitglieder auf sich ziehen. Zu Schriftführern wurden Birgitt Helfmeier und Rüdiger Fröhlich bestimmt.

Viel los auf der Anlage des Vereins

Zur Ausstellung der Klubsieger-Anwartschaft mit Vergabe der Westfalensieger am 10. Mai auf der Anlage des Klubs an der Stoltenbergstraße 55 in Witten sind alle am Hundesport Interessierten herzlich eingeladen, ebenso zum Sommerfest des Vereins am 7. Juni ebendort. Die Zuchtzulassungspüfung findet in diesem Jahr am 19. Juli statt.

Höhepunkt der Jahreshauptversammlung jedoch waren die Ehrungen, vorgenommen durch die beiden Vorsitzenden Margrit Roloff und Ralf Ebbrecht. Ausdrücklich wurden die Vereinsjugendlichen Alyssa, Lion und Luca Roloff mit Urkunden, Pokalen und Süßwaren für erfolgreiche Hundevorführungen bedacht.

Auszeichnungen für Angie of Alfredo Dream und andere Vierbeiner

Ausgezeichnet wurden darüber hinaus folgende Vierbeiner: Crea Diem Olaf (Kategorie Affenpinscher: Platz 1 mit 221 Punkten); Santa Maria von Schlupfland (Kategorie Zwergpinscher: Platz 1 mit 186 Punkten), Hera (Titan) von Schloss Ehrenberg (Kategorie Riesenschnauzer Platz 1 mit 149 Punkten); der erfolgreichste Junghund Angie of Alfredo Dream, der erfolgreichste Veteran Santa Maria von Schlupfland, die erfolgreichste Hündin Angie of Alfredo Dream und der erfolgreichste Rüde Swiss Royal Touch Joe Cool.

Der erfolgreichste Ausstellungshund der Ortsgruppe Witten-Sprockhövel war im vergangenen Jahr der Zwergschnauzer Angie of Alfredo Dream mit 424 Punkten.