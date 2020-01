Sprockhövel: Politik hält Feuerwehr-Bau-Vorwürfe für haltlos

Die Stadt Sprockhövel betrachtet „Vorwürfe zum Vergabeverfahren beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses als vollumfänglich widerlegt.“ Das ist das Ergebnis einer außerordentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am Mittwochabend.

Während sich Politik und Verwaltung in dieser Einschätzung einig waren, beharrt der Bund der Steuerzahler weiter auf seiner Position. Die Fraktion der Grünen plant, die Prüfung aller Vergaben durch die Zentrale Gebäudebewirtschaftung (ZGS) der vergangenen vier Jahre zu beantragen.

Feuerwehr-Neubau in Sprockhövel: Kritik an der Transparenz des Verfahrens

Der Steuerzahler-Bund hatte die vielen einzelnen Ausschreibungen für die Gewerke des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses an der Hiddinghauser Straße kritisiert. Außerdem hatte es deutliche Kritik an der Transparenz der Stadtverwaltung gegeben. So war die Frage aufgekommen, ob Feuerwehrleute mit Handwerkerzugehörigkeit bei der Vergabe von Ausschreibungen bevorzugt wurden.

Ein vom Rechnungsprüfungsamt beauftragter Gutachter – ein Anwalt für Vergaberecht – legte nun erst in der öffentlichen und von vielen Bürgern verfolgten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschuss offen, wie die Vergabe bei zwei Gewerken gelaufen ist.

SPD: Unsicherheit schädige Stadtverwaltung und Feuerwehr

Nur zwei Unternehmen hätten sich demnach auf den mit 97.500 Euro netto dotierten Auftrag für die Elektrotechnik beworben. Für den Gerüstbau – Auftragsvolumen 14.000 Euro – habe die Stadt gar sieben Firmen angeschrieben. „Die Stadt hat dort mehr getan, als sie müsste“, sagte Rechtsanwalt Henrik Trockel.

Viele Bürger waren zur öffentlichen Sitzung gekommen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Im voll besetzten Ratssaal lagen die Nerven blank: „Wir reden hier über eine der sensibelsten Vergaben, die wir in den vergangen Jahren hatten. Weil es nicht nur die Verwaltung, sondern auch viele Auftragnehmer betrifft“, sagte Bodo Middeldorf (FDP). Wolfram Junge, Fraktionschef der SPD kritisierte die Diskussion: „Die Unsicherheit in der Bevölkerung schädigt Stadtverwaltung und Feuerwehr.“ Bürgermeister Ulrich Winkelmann appellierte an einen „fairen Umgang“ miteinander.

Rechtsanwalt: Keinen Anspruch auf Informationen

Der Bund der Steuerzahler hatte infrage gestellt, inwiefern die Stückelung in Einzel-Aufträge wirtschaftlich sei. „Der Zweck ist die Förderung des Mittelstandes. Die Losvergabe ist da die Regel“, sagte dazu Rechtsanwalt Henrik Trockel, der auch eine öffentlich-private Partnerschaft für ein „völlig untaugliches Modell“ hält. Auch Kritik an der Transparenz der Stadtverwaltung könne er nicht nachvollziehen. „Ein umfassender Informationsanspruch findet keine Grundlage im Gesetz.“

„Es ging nie um die Vergabe als solche, sondern um die Prüfung, ob und wie Planung, Bau und Finanzierung ausgeschrieben werden“, sagt dagegen Haushaltssprecher Markus Berkenkopf vom Bund der Steuerzahler. „Die Frage muss dabei doch immer sein, was der wirtschaftlichste Weg ist. Und dabei müssen alle Möglichkeiten geprüft werden. Nach den Haushaltsbestimmungen ist die öffentliche Ausschreibung übrigens der Regelfall.“

Zwei Drittel der Ausschreibungen sind nach Angaben der Stadt bisher öffentlich gewesen, der Rest sei „beschränkt“ vergeben worden.

Grünen wollen Vergaben aus vier Jahren überprüfen lassen

Die Fraktion der Grünen möchte nun beantragen, dass alle Vergaben der ZGS der vergangenen vier Jahre noch einmal überprüft werden. „Es gibt in der Stadtverwaltung nur ein bedingtes Risikomanagement“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen Thomas Schmitz.

Bei den übrigen Fraktionen führte das zu Protest. „Wir haben ein sauberes und transparentes Verfahren“, sagt Bodo Middeldorf. „So einem Antrag werden wir nie zustimmen.“ Auch die SPD zeigt sich entsetzt: „Gott sei Dank hat der Rat noch bis September die Mehrheit, die er hat.“

