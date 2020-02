Sprockhövel: Schul-WCs wegen desolaten Zustands geschlossen

Sprockhövel. Die Schulpflegschaft kritisiert den Zustand der Toiletten in der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel. Der Kreis bietet eine Übergangslösung

Der schlechte Zustand der Schülertoiletten ist seit Jahren Thema an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Haßlinghausen. Zuletzt wurde die Problematik noch verschärft. Denn: Die Toiletten im Gebäudekomplex F sind in so schlechtem Zustand, dass sie geschlossen werden mussten. Die Bezahl-Toiletten im anderen Gebäude hatten aber zu kurze Öffnungszeiten.

Der Schultag der mehr als 1200 Schüler der Gesamtschule reicht seit Beginn des aktuellen Schuljahres an vier Tagen in der Woche bis in den Nachmittag hinein. Erst um 15.55 Uhr ist außer an Dienstagen Schulschluss. „Da die Toiletten im Gebäude F wegen desolaten Zustands geschlossen wurden und die Bezahltoiletten am Gebäude A nur bis 14.30 Uhr geöffnet waren, gab es faktisch zu wenige Toiletten im Nachmittagsbereich“, sagt Evelyn Zeitz-Hoyer, Vorsitzende der Schulpflegschaft.

Schultoiletten seit Jahren ein Problemfall

Vollgestopft mit Papier: Der Ennepe-Ruhr-Kreis kritisiert den Umgang der Schüler mit den Toiletten in der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule. Eine WC-Anlange wurde inzwischen geschlossen. Foto: Ennepe-Ruhr-Kreis

„Das Thema der Schultoiletten begleitet mich seitdem ich aktiv bei der Schulpflegschaft mitwirke. Das ist seit 2013 der Fall“, so Evelyn Zeitz-Hoyer. Die Toiletten seien wie auch die Gebäude in die Jahre gekommen und seien zu selten saniert worden, kritisiert sie.

Der EN-Kreis gibt die Kritik an die Schüler zurück: „Die kostenlosen Toiletten könnte man aber benutzen, wenn man sie vernünftig hinterlassen würde“, sagt Ingo Niemann, von der Pressestelle des EN-Kreises. Das sei aber nicht immer der Fall. Nach Schulschluss reinige eine beauftragte Firma die Toiletten, doch am nächsten Tag sehe es wieder unschön aus, so Niemann weiter. Es liege also auch an der Art und Weise der Benutzung durch die Schüler. „Aber dieses Phänomen gibt es sicherlich nicht exklusiv an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule, sondern auch an vielen weiteren Schulen“, betont Niemann.

Übergangslösung im Container

WP-Home Sanierung der Schule Für die Instandhaltung der Schule ist der Ennepe-Ruhr-Kreis verantwortlich, weil die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule eine Kreisschule ist. Die umfangreichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen, die für insgesamt 36,7 Millionen Euro geplant sind, haben im Oktober 2019 begonnen. Zunächst wurde ein Ausweichparkplatz errichtet, um Platz für die Container-Klassenzimmer zu schaffen. Anschließend wurde die Stromversorgung der Container sichergestellt. Zuletzt wurden die beiden Containergebäude fertiggestellt, die nach den Osterferien in 15 Klassenräumen Heimat vieler Schüler werden.

Jetzt gibt es eine Übergangslösung: Der Ennepe-Ruhr-Kreis erklärt: Die geschlossenen Toiletten wurden durch „stille Örtchen“ in Containern ersetzt. Auch die Bezahltoiletten, die von Schülern gegen eine geringe Gebühr genutzt werden können und von einer Reinigungskraft sauber gehalten werden, bekommen nun längere Öffnungszeiten. Bis 16 Uhr können diese Toiletten nun genutzt werden. Diese Lösung soll nun bis zu den Sommerferien Bestand haben.

Die Schulpflegschaftsvorsitzende lobt die verbesserte Situation durch die verlängerten Öffnungszeit der Bezahltoiletten als „positiv, vor allem für die Schülerinnen und Schüler, die auch am Nachmittag eine saubere Toilette benutzen wollen.“