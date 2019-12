Sprockhövel: Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende

Was tun, wenn man plötzlich alleine dasteht? Wenn das Kind in die Grundschule muss, danach zum Klavierunterricht, später zum Fußballtraining? Das eigene Privatleben darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Freunde, die man treffen will, ruhige Minuten, die man sich einfach so nimmt. Ein alleinerziehendes Elternteil zu sein, birgt einige Herausforderungen. „Doch alles ist leichter, wenn man darüber reden kann.“ Steffi (40) klingt überzeugt. Sie hat eine Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende in Sprockhövel gegründet und sucht Mitstreiter.

Kinder werden während der Treffen betreut

Eine Gruppe junger Frauen trifft sich an diesem Abend. Draußen ist es schon dunkel geworden, der Regen trommelt ans Fenster des evangelischen Gemeindehauses am Perthes-Ring. In einem Stuhlkreis sitzen die Frauen. Sie nennen sich scherzhaft den „Kreis der Alleinerziehenden“. Das sind Steffi, Iris (40), Daniela (43) und Melanie (35).

WP-Home Treffen und Kontakt Die Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende in Sprockhövel trifft sich jeden ersten Freitag im Monat. Die Treffen finden jeweils um 18.30 Uhr im Gemeindehaus am Perthes-Ring in Niedersprockhövel statt. Derzeit besteht die Gruppe nur aus Frauen. Weitere Informationen über das Angebot gibt es bei Michael Klüter von der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe Hattingen/Sprockhövel unter 02324/ 954979

Die Kinder spielen ausgelassen in einem der Nebenräume, flitzen ab und zu durch den Stuhlkreis und greifen nach einem Keks. „Bei Bedarf betreut auch meine älteste Tochter die jüngeren Sprösslinge. Da muss sich also keiner Sorgen machen.“ Die Kinder kämen gern zu den abendlich Treffen mit.

Gespräche über den Alltag Alleinerziehender

Gründerin Steffi kam die Idee mit der Selbsthilfegruppe ganz spontan. „Sowas hat einfach noch gefehlt.“ Iris ergänzt: „Statistisch gesehen müsste der Bedarf ja ziemlich groß sein.“ Ab und an komme der ein oder andere dazu, mal sind es sechs oder sieben Leute. „Weil wir noch eine recht kleine Runde sind, heißen wir neue Mitglieder gerne willkommen.“ Da sind sich alle einig.

Die Mütter sprechen über alles, was so im Alltag vor sich geht. „Mit dem anderen Elternteil gibt es hin und wieder Probleme“, berichtet Melanie. „Wenn man sich zum Beispiel über die Besuchszeiten am Wochenende nicht einig ist. Da kann man sich schon richtig ärgern. Dann ist es Gold wert, wenn ich mich mit anderen auszutauschen kann, die mich verstehen.“

Erfahrungen anderer helfen

Getrennt leben die einen schon viele Jahre lang, andere erst seit kurzem. „Alles war besser, als bei dem Mann zu bleiben“, sagt die eine. Die andere: „Ich wäre lieber mit dem Vater zusammengeblieben. Aber es ging halt nicht anders.“ Schon mit 18 Jahren hätten sie sich kennengelernt. „Von da an waren wir ein Paar. Wenn das zu Ende geht, ist es schon traurig.“

„Das einfach nur zu erzählen, kann befreiend wirken“, ist sich Steffi sicher. „Viele Situation ähneln sich. Die anderen sind vielleicht schon weiter und können mir Tipps geben, damit ich gestärkt aus der Sache herausgehe.“ Melanie meint: „Als Alleinerziehende hat man manchmal einfach keine Wahl. Da muss dann etwas erledigt werden und man kann sich nicht schnell genug Hilfe holen. Denn wechsle ich die Glühbirne halt selber. Für das nächste Mal kann ich es dann.“

Grundsätzlich gebe es im Umfeld der Frauen jedoch viel Verständnis für die Herausforderungen. Fest steht für alle: Am Ende geht das Kind immer vor.