Sprockhövel. Die Feuerwehr in Sprockhövel hatte durch Sturm „Sabine“ eine durchwachsene Nacht. Bisher blieben größere Schäden aus. Die Busse fahren.

Sprockhövel: Sturm „Sabine“ verursacht überschaubare Schäden

Die Feuerwehr in Sprockhövel erlebte durch Sturmtief „Sabine“ eine durchwachsene Nacht. Bis 3.30 Uhr am Montag hatten die Einsatzkräfte 13 Einsätze abzuarbeiten. „Jetzt mit dem einsetzenden Berufsverkehr und der Helligkeit kommen viele dazu. Schätzungsweise sind es jetzt um die 20 Einsätze“, erklärt Pressesprecher Max Blasius.

Wirklich große Einsätze gab es aber bisher nicht. Die Haßlinghauser Straße wurde zeitweise von einem großen Baum blockiert. An der Hölter Egge wurde eine Stromleitung mitgerissen. Auch an anderen Stellen überall im Stadtgebiet musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume beseitigen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat beschlossen, die Flächenlage noch bis 10 Uhr aufrecht zu erhalten. Das bedeutet, dass die Feuerwehr Sprockhövel ihre Einsätze in Eigenregie koordiniert. Dafür wurde in der Wache in Haßlinghausen eine Einsatzzentrale eingerichtet.

Auch die Busse von VER und Bogestra konnten ihren Betrieb ganz normal aufnehmen. Lediglich der Schülerverkehr fuhr am Morgen nicht, da der Unterricht in den Schulen abgesagt wurde.