Sprockhövel: Wahllokale ändern sich für einige Bürger

Bei der nächsten Kommunalwahl am 13. September 2020 werden einige Bürger einen anderen Weg zum Wahllokal einschlagen müssen. Denn die 16 Wahlbezirke mussten neu geregelt werden. So wollte es der Verfassungsgerichtshof.

Stimmen gleich gewichtet

„Es soll so sein, dass jede Stimme das gleiche Gewicht hat und die Zahl der Wahlberechtigten nicht mehr als 15 Prozent nach oben oder unten abweicht“, erklärt Stephan Sturm, Geschäftsbereichsleiter der Stadt. Zum Beispiel: Bei 1000 Wahlberechtigen in einem Wahlbezirk, dürfte die Zahl nach unten bis zu 750 und nach oben bis 1250 abweichen. Wenn es weniger oder mehr Menschen sind, die zur Wahlurne gehen dürfen, muss der Bezirk neu zugeschnitten werden.

Das hat Stephan Sturm nun gemacht. „Wir hatten sieben Stimmbezirke, die die Vorgabe gerissen haben, das haben wir korrigiert.“ In Gennebreck könnte es zum Beispiel sein, dass manche Bürger nicht mehr in Herzkamp wählen, sondern sie ihr Wahlbüro in Zukunft in Obersprockhövel haben.

Entfernungen sollen gleich bleiben

„Wir achten immer drauf, dass die Entfernungen einigermaßen gleich sind. Wenn jemandem der Weg aber zu weit ist, gibt es ja immer noch die Briefwahl“, sagt Sturm. Betroffen sind in den Wahlbezirken einzelne Straßen oder zum teil auch nur bestimmte Hausnummern. Die Einwohner werden rechtzeitig vor der Wahl über die Änderungen informiert.