Sprockhövel: Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Sprockhövel ist höher als die des gesamten Ennepe-Ruhr-Kreises. Eine weitere Seniorin ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Sprockhövel Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gibt es in Sprockhövel einen weiteren Todesfall. Mittlerweile sind hier neun Menschen verstorben.

Einen weiteren Todesfall in Sprockhövel meldet der Ennepe-Ruhr-Kreis am Mittwoch, 23. Dezember, im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Demnach ist eine 82-jährige Sprockhövelerin verstorben, die zuvor im Haus am Quell lebte. Dort hatte es vor rund zwei Wochen einen gegeben.

Kreisweit werden an diesem Tag insgesamt fünf Todesfälle gemeldet. Von den Verstorbenen lebten drei in Einrichtungen, in denen es aktuell einen Corona-Ausbruch gibt.

Derzeit sind 120 Sprockhöveler mit dem Coronavirus infiziert, 299 sind schon wieder gesund. Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Stadt liegt bei 297,09 - deutlich höher als im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis (208,57).