Sprockhövel: Werktagsgottesdienste noch bis 7. März

Sprockhövel Die katholische Pfarrei St. Peter und Paul setzt Sonn- und Feiertagsgottesdienste weiterhin aus.

Seit dem 25. Januar gilt auch für den Besuch der Kirchen in der Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter: Während der Gottesdienste ist das Tragen medizinischer Masken und FFP2-Masken verpflichtend. Besucher werden gebeten, darauf zu achten. Der Krisenstab der Pfarrei hat nun beschlossen, dass bis zum 7. März die Sonn- und Feiertagsgottesdienste ausgesetzt werden.

Weiterhin reduziertes liturgisches Angebot

"Damit reagieren wir auf die aktuelle Entwicklung und bleiben bei unserem reduzierten liturgischen Angebot, um Ansteckungsketten zu vermeiden", so der leitende Pfarrer Holger Schmitz. Um beim aktuell vermutlich noch beliebteren Blasiussegen, sprich der Bitte um Schutz vor Gefahren für Leib und Leben durch die Fürsprache des heiligen Blasius, so viele Menschen wie möglich erreichen zu können, wird der Segen an mehreren Terminen verteilt: Am Dienstag, 2. Februar, im Anschluss an die Messfeiern von 19 bis 20 Uhr in St. Augustinus und Monika, St. Januarius, St. Josef, St. Liborius und St. Peter und Paul. Am Samstag, 6. Februar, von 18 bis 19 Uhr in St. Liborius sowie am Sonntag, 7. Februar, von 10 bis 11 Uhr in St. Augustinus und Monika und in St. Januarius, von 11 bis 12 Uhr in St. Josef und von 12.30 bis 13.30 Uhr in St. Peter und Paul.