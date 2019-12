Sprockhövel: Wie aus zwei Krippen inzwischen 150 wurden

Auch Sprockhövel kann Advent: In der Zwiebelturmkirche an der Hauptstraße in Niedersprockhövel gab es passend zum vorweihnachtlichen Zeitgeist eine bemerkenswerte Ausstellung an Krippen zu sehen. Ob die XXL-Variante oder in Größe einer Zigarettenschachtel, grobgeformt oder detailreich, selbst gemacht oder als Reiseandenken – jede der ausgestellten Krippen erzählt eine eigene Geschichte.

„Hier gibt es so viele unterschiedliche Darstellungen zu sehen“, sagt beispielsweise Sigrid Spohr. Gemeinsam mit ihrem Ehemann ist sie in die Kirche gekommen.

Vielfalt der unterschiedlichen Materialien fasziniert

Impression von der Krippenausstellung in der Zwiebelturmkirche in Sprockhövel. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Besonders die Vielfalt der unterschiedlichen Materialien fasziniert: Ob traditionelle Formen aus Holz oder Glas, gibt es ebenso Krippen zum Beispiel zum Selbermachen aus Papier oder abstrakte Versionen aus Muttern und Schrauben.

In diesem Jahr findet die Ausstellung zum 25. Mal statt. Angefangen hat es einst mit gerade einmal zwei Krippen-Darstellungen, welche um den Altar aufgestellt waren. Die Beliebtheit der Ausstellung hat sich mit den vergangenen Jahren immer mehr gesteigert, weswegen mittlerweile immer mehr Darstellungen von Christi Geburt in den Räumlichkeiten der evangelischen Kirche ausgestellt werden.

„In diesem Jahr haben wir etwa 150 Ausstellungsstücke“, erklärt Mitorganisator Holger Hiby. Gemeinsam mit Peter Nieland und fünf weiteren ehrenamtlichen Kräften organisieren mit viel Liebe zum Detail und Kleinarbeit die Ausstellung.

Der äußere Rahmen hat sich auch verändert

Der äußerliche Rahmen hat sich seit der ersten Ausstellung im Jahr 1995 ebenfalls verändert. Ein Glühwein- und Waffelstand, Kirchturm-Führungen oder der „Eine-Welt-Laden“ ließen die Besucherinnen und Besucher auch nach ihrer Verweildauer zwischen den Krippen-Darstellungen im Kirchenraum bleiben. „Mittlerweile würde ich sagen, ist es ein Stück Heimat“, beschreibt Hiby weiter. „Wenn man im Ort sagt, wir gehen zur Krippenausstellung, weiß jeder, was gemeint ist.“

Und tatsächlich ist schon kurz nach Eröffnung der Ausstellung viel Betrieb. „Ich komme jedes Jahr – habe auch selbst eine Krippe hier ausgestellt stehen“, erklärt eine weitere Besucherin. Ihr Schwiegervater habe mit den Grundstein für die Krippenausstellung gelegt. „Es ist einfach etwas besonderes, die vorweihnachtliche Atmosphäre ist jedes Mal den Besuch wert.“

Die Veranstalter haben Besucher um Spenden gebeten

Der Eintritt in die Ausstellung ist frei, die Veranstalter in der Zwiebelturmkirche baten lediglich um eine Spende für den „Förderverein Bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier“. Jedes Jahr wird eine andere Institution oder Organisation mit den Spenden oder den Gewinnen aus dem Verkauf bedacht. In diesem Jahr waren es nach Aussage der Veranstalter etwa 500 Besucher, die die Ausstellung besuchten.