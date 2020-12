Sprockhöveler Politikerin Helga Wieland-Polonyi gestorben

Helga Wieland-Polonyi von der Wählergemeinschaft Wir für Sprockhövel in der konstituierenden Ratssitzung am 5. November 2020.

Sprockhövel Die Vorsitzende der freien Wählergemeinschaft Wir für Sprockhövel, Helga Wieland-Polonyi, ist kurz vor Weihnachten gestorben.

Wie jetzt bekannt wurde, ist die Sprockhöveler Kommunalpolitikerin Helga Wieland-Polonyi am vergangenen Montag im Alter von 63 Jahren in einer Schwelmer Klinik gestorben.

Weggefährte tief bestürzt

Politische Weggefährten wie Klaus Machholz sind auch eine Woche nach dem völlig unerwarteten Tod Wieland-Polonyis noch tief bestürzt. "Sie war das, was man eine unermüdliche Kämpferin nennt", sagt Machholz. Möglicherweise habe sich die Sprockhövelerin über ihre Belastungsgrenze hinaus engagiert. "Hart in der Sache, dabei aber immer fröhlich und zugänglich" sei sie gewesen, "ihr Tod ist ein großer Verlust für Sprockhövel".

Klaus Machholz kannte Helga Wieland-Polonyi bereits vor der Zeit, als sie zusammen mit anderen Mitstreitern vor der vergangenen Ratsperiode die freie Wählergemeinschaft Wir für Sprockhövel (WfS) gründete, als deren Fraktionsvorsitzende sie im nun bereits für eine zweite Wahlperiode Stadtrat saß. Ihre politische Biografie begann nämlich in der CDU, von 1994 bis 1999 und dann ab 2009 eine weitere Periode lang gehörte sie der christdemokratischen Fraktion an. Davor war sie seit 1979 sachkundige Bürgerin, so dass sie die Erfahrung von mehr als 40 Jahren Kommunalpolitik in die Waagschale brachte.

Herz schlug für Jugend und Schule

Die Gymnasiallehrerin, die ihren Ehemann und einen Adoptivsohn hinterlässt, war unter anderem Mitglied der Ausschüsse für Umwelt, Energie und Denkmalschutz, Kultur, Sport und Freizeit, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das Herz von Helga Wieland-Polonyi schlug jedoch besonders für die Schule und die Jugend. Differenzen mit der Mehrheitsmeinung in der CDU Sprockhövel auf diesen Politikfeldern waren denn auch maßgeblich für den Bruch zwischen Partei und Politikerin verantwortlich. Ihre Kleinpartei WfS schmiedete Wieland-Polonyi in der vergangenen Ratsperiode mit SPD und FDP zu einem Kooperationsbündnis zusammen - wohl auch, um der eigenen Politik mehr Gewicht verleihen zu können. So trat sie mit voller Überzeugung für gemeinsame Projekte wie ein Gymnasium für Sprockhövel und die Zukunftskommission ein.

Erinnerung an den Bolzplatz

Den scheidenden Bürgermeister Ulli Winkelmann erinnerte sie in der letzten Ratssitzung vor der Kommunalwahl an dessen Versprechen, sich für einen neuen Bolzplatz einzusetzen. Der alte hatte weichen müssen für Neubauten am Waldweg. "Bei solchen Dingen konnte sie sehr beharrlich sein", sagt Klaus Machholz.