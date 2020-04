Stadt Sprockhövel bietet nun doch Grünabfallsammlung an

Sprockhövel Mit Hinweis auf Corona hatte die Stadt den Termin im April abgesagt. Nach Streit zischen Grünen und SPD gibt es im Mai einen neuen Termin

Die Stadt Sprockhövel hat sich nun doch entschieden, eine Grünabfallsammlung für private Haushalte am 16. Mai anzubieten. Vorangegangen war eine kontroverse Auseinandersetzung zwischen SPD und Grünen, ob wegen der Corona-Pandemie diese Form der Entsorgung in der Öffentlichkeit verantwortbar ist. Die Grünen hatten dabei gefordert, auch in Zeiten der Epidemie diesen auch ökologisch wichtigen Termin, wenn auch unter geänderten Bedingungen, beizubehalten.

Zwei Stunden längere Annahme

Aufgrund des ausgefallenen Termins am 25. April wird nun im Mai die Annahme des Grünabfalls zwei Stunden länger als gewohnt stattfinden. Es ist beabsichtigt, dass die Annahme bereits ab 8 Uhr bis 14 Uhr erfolgt.

Einzelabfertigung pro Pkw

Auch die Standorte werden sich wegen der Corona-Krise verändern: Um eine ordnungsgemäße Abwicklung durchführen zu können, ist eine Einzelabfertigung pro Pkw beabsichtigt. In Haßlinghausen ist die Sammlung nach Auskunft der Stadt im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße und in Niedersprockhövel im Bereich des Schulzentrums Dresdener Straße geplant.

Personalausweise werden kontrolliert

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Sprockhöveler Privathaushalte, deshalb kündigt die Stadt an, die Personalausweise der Grünschnittbringer zu kontrollieren. Gewerbliche Grünabfälle werden am 16. Mai nicht angenommen. Die Stadt kündigt an, die genaue Lage und Einzelheiten kurz vor der Grünabfallsammlung noch bekannt zu geben.