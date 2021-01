Stadt Sprockhövel holt Bäume ab, Pfadfinder diesmal nicht

Sprockhövel Ein weiterer Punktsieg für die Pademie: Die Pfadfinder von St. Januarius streichen in diesem Jahr ihre beliebte Abholaktion.

Sie haben es sich nicht leicht gemacht. Angesichts der Distanzgebote haben sich die Sprockhöveler Pfadfinder St. Januarius schon vor Wochen entschlossen, in diesem Jahr auf ihre Gemeinschaftsaktion zu verzichten: 2021 werden keine Weihnachtsbäume gegen die übliche kleine Spende abgeholt.

Zunächst kleineren Personaleinsatz überlegt

"Die Überlegung war zunächst, anstelle der großen Aktion, wo die Pfadfinder gleichsam in Klassenstärke beteiligt sind, eine coronagerechte Alternative mit ganz wenigen Leuten anzubieten", sagt Nick Schulz vom Stamm St. Januarius. Doch das hätte angesichts der über die Jahre immer mehr gestiegenen Nachfrage viel Frust für beide Seiten gebracht - für die Baumbesitzer wie auch für die Pfadfinder, die unzählige Absagen hätten machen müssen.

Restriktionen auch bei Osterfeuern erwartet

"So haben wir uns entschlossen, die Aktion auszusetzen", sagt Schulz. Es wäre überdies ohnehin fraglich gewesen, welchen Sinn die Sammlung macht, wenn zu Ostern in Sprockhövel öffentliche Osterfeuer ohnehin fraglich sein werden.

Aber niemand muss auf seinem abgeschmückten Weihnachtsbaum sitzen bleiben: Unabhängig von der Pfadfinderentscheidung bietet die Stadtverwaltung Sprockhövel wie in jedem Jahr wieder die kostenlose Baumabholung an. Die Abfuhrtermine sind folgende: Revier 1 am Montag, 11. Januar; Revier 2 am Dienstag, 12. Januar; Revier 3 am Mittwoch, 13. Januar; Revier 4 am Donnerstag, 14. Januar; Revier 5 am Freitag, 15. Januar. Die Stadt weist darauf hin, dass die Bäume am Straßenrand bereitgelegt werden müssen. Jegliche Art von Baumschmuck, auch Lametta, ist zu entfernen.