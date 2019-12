Stadt Sprockhövel will nächstes Jahr 80 neue Bäume pflanzen

Sprockhövel. Als Ausgleich für in der Dürre vertrocknete Bäume will die Stadt Sprockhövel 80 Bäume pflanzen. Gelder sollen auch durch Spenden zusammenkommen.

80 neue Bäume will die Stadt im nächsten Jahr übers Stadtgebiet verteilt pflanzen. Damit will sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und den Verlust von Bäumen an gleicher oder anderer Stelle teilweise ausgleichen. Im Rat soll am kommenden Donnerstag die Politik über den Vorschlag abstimmen.

Trockene Sommer machen Bäumen zu schaffen

Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben auch in den Wäldern, Gärten und Straßenrandbereichen von Sprockhövel deutliche Spuren hinterlassen. Viele Bäume überlebten die Dürre nicht.

Flachwurzelnde Baumarten, wie beispielsweise die Fichten, waren von der Trockenheit besonders betroffen und starben an vielen Standorten in der Stadt ab. Aber auch andere Arten wie Birke oder Rotbuche zeigen deutliche Schäden und mussten zum Teil bereits im Rahmen der Verkehrssicherung gefällt werden. Die einzelnen Standorte für die neuen Bäume sind bisher noch nicht festgelegt, so dass die Stadt auch über die verwendenden Baumarten noch keine nähere Auskunft geben kann.

Finanzierung durch Spenden und Förderungen

Da an unterschiedlichen Standorten unterschiedliche Boden- und Kleinklimaverhältnisse herrschen können und jede Art spezielle Ansprüche an Ihren Standort hat, muss im Einzelfall entschieden werden, welche Arten wo gepflanzt werden können. teilt die Verwaltung mit. Da derzeit für die Pflanzung der Bäume im städtischen Haushalt keine Mittel vorgesehen sind, ist angedacht, einen Teil der Bäume durch Spenden und einen weiteren Teil über eine Förderung im Rahmen des Vital-Projektes zu finanzieren.

Für den Fall, dass die geplanten Pflanzungen nicht vollständig auf städtischen Grundstücken möglich sein sollten, müssen im Vorfeld möglicherweise auch noch Gespräche mit Privateigentümern geführt werden. Da also noch viel geklärt werden muss, ist zurzeit noch nicht klar, ob die Pflanzungen im Frühjahr oder Herbst 2020 vorgenommen werden können.