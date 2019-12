Touristik-Potenzial von Sprockhövel soll gesteigert werden

Beim Stadtempfang zu Beginn des Jahres musste sich die Stadt von den Kreiswirtschaftsfördern der EN-Agentur Kritik anhören für mangelendes Engagement im Bereich des Tourismus. Die Stadtspitze hat das Jahr genutzt und mit Stadtmarketing- und Verkehrsverein sowie Wirtschaftsförderung eine neue Tourismusbroschüre erstellt.

Grafiker Udo Schrenk im Projektteam

Die Kritik an der eingeschlafenen touristischen Aktivität der Stadt hatte der Beigeordnete Volker Hoven zum Anlass genommen, die Tourismusförderung in Sprockhövel verstärkt ins Auge zu fassen. Zunächst aber galt es, für eine ansprechende wie ausbaufähige Präsentation der Stadt professionelle Hilfe zu bekommen. Es entstand die Idee zur touristischen Werbung der Stadt eine Broschüre herzustellen, und seit gut einem halben Jahr arbeitet nun ein Projektteam rund um den in Sprockhövel lebenden Grafiker Udo Schrenk an einem touristischen Werbematerial, das nun der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte.

Touristische Merkmale in der Mutterbroschüre

Die Tourismusbroschüre besteht aus einer übergeordneten Mutterbroschüre, die Sprockhövel mit seinen hervorzuhebenden touristischen Merkmalen präsentiert. Vorgestellt werden hier die Bereiche Wunderschön, Wandern, Aktiv, Gastlich und lecker, Pütt-Geschichte und Vielfalt. In untergeordneten Einlege-Flyern wird dann im Detail auf die jeweiligen Themenschwerpunkte wie etwas Kartierungen der verschiedenen Wanderwege, eingegangen. Über QR-Codes auf der Broschüre und den Flyern können die Darstellungen künftig von den Nutzern auch digital abgerufen und heruntergeladen werden.

Beliebig erweiterbar auch durch QR-Codes

„Durch die Einlege-Flyer und die QR-Codes ist die Broschüre beliebig erweiterbar“, betont Michael Ibing, Vorsitzender des Stadtmarketing- und Verkehrsvereins. Das sei hervorragend, um etwa über Sport- und Kulturveranstaltungen von Vereinen zu informieren – die Broschüre bleibe also auch nach der Drucklegung dauerhaft aktuell. Getragen wird das Tourismusbroschüren-Konzept von dem Slogan „Sprockhövel ist ...“, der mit dem Logo der Stadt die Corporate Identity der Broschüre darstellt. „Die Idee für diesen genialen Slogan stammt vom Stadtmarketing- und Verkehrsverein und trägt einen erheblich großen Wiedererkennungswert in sich“, ist Hoven überzeugt. Das hochwertige Design der Tourismusbroschüre in Verbindung mit dem Slogan werde sich in den Köpfen der Urlauber sicherlich verfangen.

Auch Flyer für Gewerbetreibende und Einzelhändler

Doch nicht nur der Tourismus soll durch die neue Broschüre gefördert werden. Wie der Beigeordnete mitteilte, seien auch Flyer zur Standortattraktivität Sprockhövels für Gewerbetreibende und Einzelhändler in Planung. „Damit können wichtige Informationen über die Sprockhövel als Wirtschaftsstandort an Interessierte auf Messen oder auch auf Nachfrage weitergegeben werden“, sagte Hoven. „Ab März 2020 stehen bereits die ersten Messebesuche in Zusammenarbeit mit der EN-Agentur an. „Rechtzeitig haben wir mit der Tourismusbroschüre ein werbewirksames Medium geschaffen, mit dem wir auf Sprockhövel als Urlaubs- und Wirtschaftsstandort aufmerksam machen können“, sagte die neue Wirtschaftsförderin Maren Schlichtholz.

INFO



Aktuell befindet sich die Broschüre in Druck. Pünktlich zum Neujahrsempfang 2020 kann das Werbemittel als Printversion übergeben werden.

Die ersten Einlege-Flyer zu den einzelnen thematischen Schwerpunkten werden voraussichtlich ab März 2020 verfügbar sein.