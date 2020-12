Weihnachtsbäume: Ein Produzent aus Sprockhövel zieht Bilanz

Sprockhövel Im Corona-Jahr fing der Weihnachtsbaum-Kauf in Sprockhövel früher an. Außerdem wollten immer mehr junge Leute den Baum selbst fällen.

Schon im November hatte Weihnachtsbaum-Produzent Achim Backhaus aus Sprockhövel gemerkt, dass in diesem Jahr etwas anders ist. Mehr Reservierungen als in den Jahren zuvor sind ihm aufgefallen, zudem waren die Baumkäufer schon sehr früh dran – ein großer Teil schon vor der Adventszeit. Er stellte sich damals darauf ein, dass wegen der abgesagten Weihnachtsmärkte der Baumkauf – besonders aber das Selbstschlagen – zum Vorweihnachtserlebnis avanciert.

Die meisten Kunden kommen am dritten Adventswochenende

Anderthalb Monate später stellt er fest, dass sich bestätigt hat. "Viele Leute haben die Gelegenheit genutzt", bilanziert der Sprockhöveler. Vor allem habe er mehr jüngere Pärchen, zwischen 20 und 30, in seinen Schonungen begrüßt. Die meisten Kunden kamen – wie jedes Jahr – am dritten Adventswochenende.

Ebenfalls erfreulich: "Die Leute sind ausnahmslos mit Maske gekommen, es war eine wirklich hohe Disziplin zu erkennen." Nordmanntanne und Blaufichte verkauft Backhaus an zwei Standorten: an der Bochumer Straße in Niedersprockhövel und in Hattingen an der Bredenscheider Straße. Neben Maskenpflicht und Abstandsgebot führten Einbahnstraßen-Systeme die Baumkäufer durch die beiden Gelände. In Hattingen sorgten am dritten Wochenende zusätzlich Mitarbeiter dafür, dass nicht zu viele Kunden auf einmal kommen konnten. Eine Terminvergabe sei aber nicht nötig gewesen.

Respekt vorm eigenen Produkt

An beiden Standorten war am vergangenen Sonntag Schluss für dieses Jahr. Lieber höre er einige Tage eher mit dem Verkauf auf, als am Ende Bäume wegzuwerfen, betont Achim Backhaus: "Das ist Respekt vorm eigenen Produkt."

Bis es in der Sprockhöveler Schonung das nächste Mal Bäume zum Selberschlagen gibt, dauert es jetzt übrigens wieder zwei bis drei Jahre, da die jungen Bäumchen hier erst wachsen müssen.