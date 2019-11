Sprockhövel. Auf Anregung zweier Mädchen bekommt Sprockhövel jedes Jahr große Weihnachtsbäume in zentraler Lage. Am Donnerstag war’s in Haßlinghausen soweit.

Weihnachtsbäume für Sprockhövel

Erstmals erhalten die beiden Stadtkerne Haßlinghausen und Niedersprockhövel in diesem Jahr prächtige Weihnachtsbäume. Die Idee dazu hatten zwei Sprockhöveler Mädchen. In Niedersprockhövel steht der Baum bereits, am Donnerstag wurde ein weiterer vor dem Rathaus von Grundschülern und Kita-Kindern beschmückt und besungen.

Brief sorgt für Entzücken

Der Beigeordnete Volker Hoven war entzückt, als er den Brief von Jana Marie und Bernadette in Händen hielt. Die beiden jungen Damen regten darin an, dass Sprockhövel zukünftig einen schönen Weihnachtsbaum erhalten sollte. Mittlerweile sind sie zum Studium nach Berlin gezogen und konnten an den beiden Tagen, wo die Stadt zusammen mit vielen Kindern Weihnachtsbäume im neuen Kreisverkehr in Niedersprockhövel sowie vor dem Rathaus in Haßlinghausen aufstellten und schmückten, nicht dabei sein. „Für mich war das eine der schönsten Bürgeranregungen zur Weihnachtszeit“, sagt Hoven. Die Verwaltung nahm die Anregung auf und lud die beiden Ideengeberinnen ins Rathaus ein. Dort wurde auch der Vorschlag übernommen, die Bäume von Kindergarten- und Grundschulkindern schmücken zu lassen. Acht Meter hoch sind die Bäume und sind so ein schön sichtbares Zeichen für eine friedvolle Weihnachtszeit.

In Niedersprockhövel nur eine Lichterkette

Kinder der Grundschule Haßlinghausen und von sechs Kindertagesstätten haben am Donnerstag ihren selbstgebastelten Baumschmuck in Haßlinghausen in den Baum gehängt. In Niedersprockhövel war das aus Gründen der Sicherheit im Kreisverkehr nicht möglich, und so wurde lediglich eine Lichterkette angebracht. In Haßlinghausen sangen alle etwa 120 Kinder gemeinsam das Lied „Im Advent, im Advent ist ein Licht erwacht“ und „Dicke rote Kerzen“, dieses Repertoire war zuvor in den Einrichtungen geübt worden. Für die Musik trug die Musikschule die Verantwortung: Andreas Gottschlich begleitete den besonders großen Kinderchor auf seinem Saxofon.

Ein Beitrag zur Tourismusförderung

Es soll im Übrigen keine singuläre Veranstaltung gewesen sein: Die Stadtverwaltung hat festgelegt, dass im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung beide Stadtkerne ab sofort jedes Jahr einen „imposanten und repräsentativen Weihnachtsbaum an exponierter Stelle“ bekommen soll.