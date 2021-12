Ab sofort Einkaufen in Sundern mit 2G-Bändchen

Sundern. Jetzt Einkaufen mit 2G-Bändchen in Sundern. Ordnungsamt warnt vor Verwendung fremder und gefälschter Impf- und Testnachweise

Am Freitag sind die sogenannten 2G-Bändchen für Sundern geliefert worden. Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung haben diese bereits an die Geschäfte in der Fußgängerzone und weitere interessierte Gastronomie- und Einzelhandelsbetrieben verteilt. Ähnlich wie in anderen Städten, sollen die 2G-Bändchen den Einkauf für vollgeimpfte und genesene Kunden und Gäste in Sundern komfortabler machen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Einzelhandel und der Gastronomie bei der Kontrolle entlasten. Denn wer ein solches Bändchen am Handgelenk trägt, der muss künftig nicht mehr in jedem Geschäft aufs Neue seinen Impfstatus nachweisen und sich ausweisen.

Wichtige Voraussetzung für die Nutzung ist jedoch, dass die Bändchen erst nach jeweils individueller Prüfung eines gültigen Impf- oder Genesenstatus ausgegeben und direkt vor Ort eng am Handgelenk befestigt werden. „Die Kontrolle des Impf- oder Genesenennachweis ist so aber nur noch im ersten Geschäft erforderlich und der Kunde braucht in den nächsten Geschäften nur das Band am Arm vorzeigen und muss nicht erneut seinen Personalausweis und den 2G-Nachweis rauskramen“, erläutert Wirtschaftsförderin Julia Wagener das Prinzip. „Da es sich um ein freiwilliges Angebot handelt, ist es für geimpfte oder genesene Personen aber natürlich auch weiterhin möglich, ohne Bändchen die Geschäfte zu betreten, wenn sie jeweils einen gültigen Nachweis (digitales Impfzertifikat) vorlegen können.“

Ordnungsamt warnt

Das Ordnungsamt weist auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verwendung fremder oder gefälschter Test- oder Immunisierungsnachweise, um ein Angebot zu nutzen oder durchzuführen, eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einem erheblichen Bußgeld gerechnet werden muss. Das Ordnungsamt wird stichprobenartige Kontrollen durchführen. Um zu verhindern, dass nicht berechtigte Personen ohne 2G-Nachweis ein Armband erhalten,- 2 -haben Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung gemeinsam Bändchen bestellt, die nicht ohne Zerstörung vom Handgelenk zu lösen sind. Außerdem sind die Bändchen nur für einen Tag lang gültig.

„Wir hätten mit der Aktion gern schon früher gestartet, doch durch die hohe Nachfrage bei den Druckereien entstand eine relativ lange Lieferzeit. Aber da die Bändchen nicht nur in der Zeit vor Weihnachten zum Einsatz kommen, sondern auch nach den Festtagen das Einkaufen erleichtern sollen, haben wir uns dennoch dafür entschieden“, so Jennifer Schmitt. Für einen sparsamen Einsatz der Bändchen wäre es laut der Initiatoren wünschenswert, wenn die Kunden und Gäste vor der Kontrolle mitteilen, ob sie noch weitere Geschäfte besuchen möchten. Wer ausschließlich ein Geschäft aufsucht, braucht nicht extra ein Armband.

