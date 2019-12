Möhnesee. Zum neuen Jahr ändert sich einiges am Möhnesee, teilt der Ruhrverband mit. Das betrifft den Bootsverleih, aber auch gastronomische Dinge.

Änderungen beim Bootsverleih am Möhne-Südufer

Große Änderungen gibt es am Möhnesee: Der Ruhrverband und das Betreiberehepaar Evi und Detlef Höcker haben in gegenseitigem Einvernehmen den Vertrag für die Bootsvermietung am Südufer der Möhnetalsperre zum Anfang des Monats Dezember 2019 aufgelöst, teilt der Ruhrverband mit.

Stege entfernt

Beide Seiten haben sich darauf verständigt, die jahrzehntelange Zusammenarbeit nicht fortzusetzen. Sämtliche Boote und Steganlagen der Bootsvermietung Höcker wurden mittlerweile entfernt. Der Möhne-Pavillon auf der Sperrmauerkrone ist von der Auflösung der Bootsvermietung nicht betroffen; der Kiosk wird von Evi Höcker unverändert weitergeführt.

Neuer Vertrag

Mittlerweile hat der Ruhrverband mit dem Inhaber der Segelschule Möhnesee, Sven Höcker, einen neuen Vertrag abgeschlossen. Die Segelschule Möhnesee betrieb bisher unmittelbar neben der Bootsvermietung Höcker einen Segelschulsteg, den dortigen Gastronomiebetrieb „Bootshaus“ und im Körbecker „Seepark“ am Nordufer einen Tretbootverleih. In der Saison 2020 möchte Sven Höcker mit vielen Ideen für eine Neuauflage eines Wassersportzentrums am Südufer neu durchstarten. Die Segelschule und das „Bootshaus“ bleiben erhalten; ein Verleihbetrieb für Wasserfahrzeuge wird neu eröffnet und in das bestehende touristische Angebot integriert.

Keine Grill-Donuts mehr

Zukünftig wird es allerdings keine „Grill-Donuts“ am Möhnesee mehr geben. Denn diese Wasserfahrzeuge haben sich im letzten Jahrzehnt wegen schwerer Manövrierbarkeit nicht bei jeder Wetterlage bewährt. Vielmehr sollen neue Verleihboote angeboten werden, die unter entsprechenden Rahmenbedingungen auch eine Grillmöglichkeit an Bord bieten. Damit sich seine Gäste nach der Bootstour eine Erfrischung gönnen können, will der neue Pächter am Wassersportzentrum eine eigene kleine Badestelle einrichten. Nicht mehr für den öffentlichen Bootsverkehr zugelassen ist hingegen die bisherige Slipbahn der Bootsvermietung, da die Slipvorgänge wegen der schlechten Sicht auf den Geh- und Radweg bzw. die Landstraße L 857 „Südufer“ vielfach zu gefährlichen Situationen und Beinaheunfällen geführt haben.

Ostern 2020 startklar

Zur neuen Saison und damit um Ostern 2020 herum soll alles startklar sein, versichert Sven Höcker. Seinen Tretbootverleihsteg am Nordufer wird er unverändert weiterbetreiben.