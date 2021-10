Alkohol beim Fahren: Mann aus Sundern schwer verletzt

Sundern. Ein 23-Jähriger aus Sundern verletzt sich bei einem Unfall schwer. Vor Ort nehmen die Beamten einen „deutlichen Alkoholgeruch“ bei dem Mann wahr.

Ein 23 Jahre alter Mann aus Sundern hat sich bei einem Alleinunfall ohne Fremdverschulden schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei aber nicht. Am Unfallort nahmen die alarmierten Polizisten in der Atemluft des Fahrers einen „deutlicher Alkoholgeruch“ wahr und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Der 23-Jährige soll den Beamten zufolge in der Nacht zu Samstag auf der Straße „Wilde Wiese“ von Lenscheid kommend in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geknallt sein. Als die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen, waren bereits Rettungskräfte vor Ort. Sie transportierten den 23 Jahre alte Mann aus Sundern in ein Krankenhaus in Attendorn. Das Fahrzeug stellten die Polizisten sicher.

