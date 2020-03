Er ist jung, motiviert und vor allem: Er ist ein ausgebildeter Chorleiter. Seit Anfang des Jahres hat Michael Albers aus Sundern ein Viertel der musikalischen Leitung beim Allendorfer Chor „Barditus“ übernommen. Und das im Alter von nur 23 Jahren.

Bei den Choristen kommt das junge Engagement gut an und wirkt sich auch in der individuellen Betreuung der einzelnen Chorstimmen sehr positiv aus. Die für den Chor schöne Geschichte hatte schon direkt nach dem Kindergarten angefangen. Michael Albers gibt sich dazu sehr zurückhaltend: „Es muss so im Alter von sieben Jahren gewesen sein, als ich mit dem Chorgesang gestartet bin“, rechnet er.

Ab 2004 im Chor

Und tatsächlich ist er 2004 direkt in die Allendorfer Chöre gesanglich eingestiegen, hat bei dem damals noch von Gabi Rohe geführten Chor „Barditus“ und den „Amadeus Sängerknaben“ seine Stimme erprobt

und geschult. Bei der Musikschule Hochsauerlandkreis hat er dann im Knabenchor mitgewirkt, individuelle Stimmbildung und Klavier lernen inklusive. „Nach meinem Stimmbruch ging es dann gleich weiter im Chor Barditus“, erinnert sich Albers. Der Allendorfer Chor kann schon auf eine längere Erfolgsgeschichte mit verschiedenen Projekten zurückblicken. Seit Jahren wird er von Wolfgang Bitter musikalisch betreut, der sich auch über die nun mögliche Unterstützung durch einen jungen Kollegen freut: „Wir können uns so die Arbeit mit dem Chor gut aufteilen“, strahlt er. Nun könne viel intensiver in Gruppen und einzelnen Stimmen gearbeitet werden, das wirke sich auf das Klangbild des ganzen Chores positiv aus.

Vom Vorstand gefragt

2018 wurde Michael Albers direkt vom Vorstand gefragt, ob er sich die Übernahme von musikalischer Verantwortung als Chorleiter vorstellen könne. „Ich habe nicht lange überlegt und sofort zugesagt“, lacht Albers. Es folgte ein Lehrgang beim Chorverband NRW in Dormagen. Über ein Jahr lang hat Michael Albers dort 13 komplette Samstage gelernt. „Zusätzlich hatte ich auch noch Unterricht bei Wolfgang Bitter.“ Zur Abschlussprüfung, die aus einem mündlichen, einem schriftlichen und einem praktischen Teil bestand, ging es dann im Herbst 2019 wieder nach Dormagen. Dabei galt es für den jungen Anwärter auch einen fremden Chor zu dirigieren. Der Lohn für die viele Arbeit: Das C1-Chorleiter-Diplom, das jetzt dem heimischen Chor „Barditus“ zugute kommt. Gemeinsam wollen die Chorleiter weiter einiges auf die Beine stellen: „Das nächste große Projekt ist ein Kirchenkonzert zu einem Werk von John Rutter mit Orgel und Solisten“, verrät Wolfgang Bitter.

Musikalischer Haushalt

Dass alles so gekommen ist, ist für Michael Albers gar nicht so verwunderlich. „Ich komme aus einem musikalischen Haushalt“, sagt der junge Chorleiter. Beide Elternteile haben im Chor gesungen, der Vater zudem auch noch in einer Big Band gespielt. Sein Leben und Großwerden sei deshalb schon von klein auf durch Musik geprägt gewesen. Einen großen Teil von dieser Leidenschaft hat sich Albers bewahrt: Neben der Arbeit mit dem Chor „Barditus“ ist er Mitglied im Musikverein Endorf und spielt auch in einer Big Band. „Das ist das Schöne am Chor“, zwinkert Albers, „hier kommen fast alle Richtungen zusammen.“ Überhaupt sei ihm der Spaß am Singen wichtig, ein Gefühl, das er jetzt in die neue Aufgabe mitgenommen hat.

Erfolg als Ansporn

„Den Erfolg der Arbeit als Chorleiter kann man später hören, das ist eine Ansporn, viel Arbeit zu leisten“, erklärt Albers. Das gute Verhältnis der beiden Chorleiter wirkt sich zudem positiv auf das gesamte Bild des Chores und sein musikalisches Fortkommen aus. „Die beiden sind eine gute Ergänzung“, beschreibt Chormitglied Larissa Klute, „es gibt eine gute Kooperation.“

Für Michael Albers ist längst noch nicht Schluss. Einmal in der Woche gibt es bei seinem Chorleiter Gesangs- und Musikunterricht. „Ich hatte hier beim Chor auch nie das Gefühl, ins kalte Wasser geworfen zu werden“, so Albers. Für Wolfgang Bitter ist klar, dass das C1-Diplom nur das Handwerkszeug für die Chorleitertätigkeit ist, das Gefühl für Musik und ihre Akzeptanz müsse sich noch entwickeln. „Es gibt viel in der Musik, dass nicht in den Noten steht“, lacht Wolfgang Bitter.