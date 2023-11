Allendorf: Neue Gesichter im Vorstand des Fördervereins

Allendorf. Der Förderverein der Katholischen Grundschule stellt sich für die Zukunft auf. Verschiedene Projekte werden unterstützt.

Die jährliche Mitgliederversammlung des Fördervereins der Katholischen Grundschule fand jetzt statt. Auf der Agenda standen neben der Verlesung des Kassen- und Jahresberichts des Vorstandes auch Wahlen im Vorstand.

Nach fünf Jahren ehrenamtlicher Arbeit als Kassenwartin des Fördervereins übergab Angela Moschek symbolisch den Schlüssel zur Kasse an Anna Rahner. „Wir freuen uns, dass sich wieder ein Mitglied der Elternschaft bereit erklärt hat, diese arbeitsintensive Aufgabe zu übernehmen und bedanken uns ganz herzlich bei Frau Moschek für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren“, so der erste Vorsitzende, Benjamin Meisterjahn. Des Weiteren wurde Nina Biedermann im Amt der zweiten Vorsitzenden für weitere zwei Jahre bestätigt.

Durch Mittel des Fördervereins und größere Spenden war es im vergangenen Jahr wieder möglich, den Schulhof mit attraktiven Spielmöglichkeiten auszustatten, verschiedene Projekte wie z.B. den Theaterbesuch in der Balver Höhle durchzuführen und Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte schnell mit Anschaffungen für den Unterricht zu unterstützen. „Danke an alle Unterstützer und Förderer der Grundschule Allendorf. Wir freuen uns auf ein weiteres, erfolgreiches Jahr“, beendete Meisterjahn die Sitzung.

