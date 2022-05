Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmittag, 13. Mai, auf der Kreuzung Lütke Höh (L686/L687) zwischen Allendorf und Stockum gekommen.

Blaulicht Allendorf/Stockum: Pkw nach schwerem Unfall in Vollbrand

Allendorf/Stockum. Wieder ist es im Stadtgebiet Sundern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmittag, 13. Mai, auf der Kreuzung Lütke Höh (L686/L687) zwischen Allendorf und Stockum gekommen.

Frontalzusammenstoß

Dort sind zwei Pkw frontal zusammengestoßen und zwei Personen wurden dabei verletzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Auto in Vollbrand, die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten an und die Strecke war bis in den Nachmittag gesperrt.

Glücklicherweise wurden die Personen in den Pkw nicht eingeklemmt. Foto: Feuerwehr Sundern

Jürgen Voss von der Feuerwehr der Stadt Sundern erklärt, dass die Personen glücklicherweise nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Vor Ort sind neben zwei Rettungswagen und dem Notarzt die Einheit Allendorf und der Rüstwagen aus Sunden, es sind etwa 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern