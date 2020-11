Allendorfer Kalender stieß in Marktlücke

Allendorf. Er gehört in Allendorf seit 25 Jahren zum Jahreslauf dazu: Der Kalender des Heimatvereisn „Fickeltünnes“.

Ein Jubiläum feiert in diesem Jahr der Allendorfer Kalender: „Es war 1995 meine Idee“, berichtet der Vorsitzende des Heimatvereins „Fickeltünnes“ e.V., Anton Lübke, über die Entstehung des ersten Kalenders vor nun genau 25 Jahren. Da er schon immer an der Heimatgeschichte der alten Titularstadt interessiert war, suchte er schon in den Jahren davor alte Fotos aus der Allendorfer Historie und zeigte sie zum Beispiel beim Seniorentag. Daraus entwickelte sich dann die Idee, aus einer speziellen Auswahl einen Kalender zu drucken.

Gesagt, getan. Damals übernahm zunächst der Jagdclub „Saupacker“ die Suche nach den Fotos und den Druckauftrag sowie die Verteilung in den Geschäften. Inzwischen hat der Heimatverein „Fickeltünnes“ die Regie übernommen. Und auch die Suche nach den alten Schätzchen hat sich vereinfacht: „Früher bedurfte es noch langer Suche und viel Überzeugungskraft bestimmte Fotos für den Kalender zu bekommen. Heute ist es so, dass mir viele Fotos ins Haus geliefert werden, mit dem Spruch ,Das wär doch was für Euren Kalender’'“, erzählt Anton Lübke.

Aerobic-Welle erkennbar

So ist auch in diesem Jahr das Foto der Allendorfer Gymnastikgruppe zu ihm gekommen. „Das Foto zeigt

die Auswirkung der Aerobic-Welle in unserem Dorf“, so Lübke. Nachdenklich stimmt ihn, dass schon viele der abgebildeten Frauen verstorben sind. Dabei erinnert sich Lübke an das erste Bild für den Kalender, das er gefunden hat: „Das war der Allendorfer Schuljahrgang, der im Jahr 1995 50 Jahre wurde“.

So habe das Interesse in den vergangenen 25 Jahren aber sich ständig verändert: „Die Gruppe, die die ersten Kalender mit viel Interesse geblättert haben,waren damals 55 bis 60 Jahre, und sind heute über 80. Die abgebildeten Personen der ganz alten Fotos sind schon lange tot. Deshalb habe ich die Auswahl seit einigen Jahren auch ein wenig umgestellt und einen Mix aus Jung und Alt zusammengestellt“, informiert Anton Lübke zur 25. Ausgabe.

Hohe Kontinuität

Er findet. dass das 25-Jährige zeige, dass der Kalender seit 1995 eine Marktlücke getroffen habe: „Und eine

Diese Stelen an der teilanonymen Grabstätte auf dem Allendorfer Friedhof sind finanziert aus dem Erlös des Kalenders. Foto: Privat

hohe Kontinuität.“ Dafür haben auch die Inserenten auf dem Kalender gesorgt: „12 benötige ich, und 12 sind immer schnell zusammen“, sagt Lübke. Dadurch erhalten die 12 Inserenten aber auch das Recht, zu bestimmen, was mit dem Erlös von jährlich etwa 1200 Euro gemacht wird. Es sei jedes Mal eine sinnvolle Investition: So wurde im Ententeich etwa ein Steg angelegt oder mit dem Erlös von zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Stelen auf dem Allendorfer Friedhof am teilanonymen Beisetzungsfeld angeschafft. „Wichtig ist uns, dass das Geld gleich wieder im sofort reinvestiert wird“, findet Anton Lübke.

Junge Mithilfe

Der Vorsitzende des „Fickeltünnes e.V.“ hat sich nun schon seit einigen Jahren mit dem Allendorfer Profifotografen Philipp Nolte einen jungen Mann an die Seite geholt: „Er macht das Layout, unentgeltlich. Damit sparen wir die Kosten, die früher die Druckerei für diese Arbeit bekommen hat. So ist der erlös noch ein wenig größer.“

170 Exemplare

Der Jubiläums-Kalender für 2021 liegt in den Allendorf Geschäften zum Kauf aus. Der Erlös wird - wie immer - in ein Projekt in Allendorf reinvestiert. Meistens wird das beim Hüttenabend mit den Inserenten besprochen. Wie immer lohnt es sich schnell zu sein, denn es gibt - auch das schon Tradition - etwa 170 Exemplare.

