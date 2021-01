Anwohnerin überrascht Einbrecher am Sorpesee

Sundern Zwei Einbrüche meldet die Polizei aus Sundern. Mutig: In Langscheid schrie eine Anwohnerin den Dieb an, der floh darauf hin.

Langscheid/Altenhellefeld. Eine Anwohnerin überraschte am Donnerstagabend einen Einbrecher. Dieser konnte flüchten. Gegen 18 Uhr kletterte dieser über ein Vordach auf den Balkon des Einfamilienhauses an der Brunnenstraße. Hier machte er sich an der Balkontür zu schaffen. Als die Frau verdächtige Geräusche hörte und nachschaute, sah sie den Mann auf dem Balkon. Sie schrie den Einbrecher an. Dieser flüchtete mit einem Sprung vom Balkon. Anschließend kletterte er über einen Gartenzaun und rannte in Richtung Parkplatz "Auf der Platte" davon. Eine direkt eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg.

Beschreibung

Beschreibung des Mannes: Etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter große, schlanke, sportliche Statur, kurze Haare, dunkle Mütze, dunkles Tuch oder Maske, dunkle Jacke und Hose.

Ferienhaus als Ziel

Zwischen dem 5. und 7. Januar war auch ein Ferienhaus auf der Straße "Zu den Alten Eiche" in Altenhellefeld das Ziel von Einbrechern. Durch eine eingeschlagene Terrassentür gelangten die Täter in das Haus. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer. Über die Beute können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.