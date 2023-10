Arnsberg: Friedhelm Wolf scheidet als Vorsitzender aus

Friedhelm Wolf (links) legt sein Amt als Vorsitzender im Caritasrat des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern nieder. In der Mitte ist sein Stellvertreter Michael Regniet zu sehen, rechts der Vorsitzende des Vorstandes, Christian Stockmann.

Sundern/Arnsberg. Zwölf Jahre lang hat er die Geschicke des Caritasrats geführt. Nun soll ein Nachfolger gefunden werden.

Seit 2011 hat sich Friedhelm Wolf im Caritasrat, dem ehrenamtlichen Aufsichtsgremium des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern, engagiert, seit 2017 als Vorsitzender: Nach mehr als 12 Jahren scheidet Friedhelm Wolf nun als Vorsitzender des Caritasrates aus und wird sein Amt bei der Delegiertenversammlung am 25. Oktober in andere Hände übergeben.

Schulen und Vereine aus Arnsberg und Sundern erhalten Defibrillatoren von der Sparkasse>>>

Am Mittwoch, 18. Oktober, leitete der ehemalige Bürgermeister der Stadt Sundern seine letzte Sitzung. Dr. Michael Regniet als stellvertretender Vorsitzender des Gremiums würdigte Wolf als einen Kämpfer für die Anliegen der Caritas, der stets gradlinig, engagiert und immer fokussiert die Interessen der Caritas vertreten und vorangebracht hat.

Großes Netzwerk

Wolf nutzte und nutzt dabei sein großes Netzwerk, da er in vielen verschiedenen Gremien aktiv ist. Als fast 77-Jähriger sei es zwar eine emotional schwierige Entscheidung, nun das Steuerrad weiterzugeben – dennoch sei die Entscheidung rational richtig. Die Hände in den Schoss legt der Pensionär jedoch keinesfalls. In Kürze möchte sich Friedhelm Wolf zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter ausbilden lassen. Und genau da schließt sich dann auch ein Kreis. Denn durch die Hospizarbeit kam Wolf damals zur Caritas: er gründete 1999 den Förderverein des Hospizes Raphael und engagierte sich viele Jahre als Vorsitzender des Stiftungsrates. Für sein Engagement für die Caritas im Allgemeinen erhielt Wolf das Goldene Ehrenzeichen des Deutschen Caritasverbandes.

Fleischerei Veh hat Geschäft in Neheim neu eröffnet>>>

Neben Wolf scheiden drei weitere langjährige Mitglieder des Caritasrates aus. Elisabeth von Bischopink, Alfred Hilbig und Joachim Herlt wurden ebenfalls in der letzten Sitzung der Wahlperiode verabschiedet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern