Arnsberg: Polizei fahndet nach „falschen“ Klempnern

Aktuell laufen in Arnsberg mehrere Einsätze. Grund sind angebliche Handwerker, die u. a. Wasserdruck prüfen wollen. Unter diesem Vorwand wollen sie in die Wohnung gelangen. Einer lenkt die Bewohner ab - ein anderer durchsucht die Wohnung nach Wertsachen. Aktuell suche man nach mindestens zwei Männern, so die Polizei. Zuletzt gesehen wurde das Duo gegen 12 Uhr in Hüsten, im Haverkamp. Einer trägt eine graue Latzhose, typische Klempnerkleidung, ist ca. 180 cm groß. Beide Männer sind ca. 40 Jahre alt und haben eine stämmige Statur. Einer trägt eine graue Kappe.