Arnsberg: Schulleiter rechtfertigt Quarantäne-Regeln

Neheim. Im HSK müssen an vielen Schulen ganze Klassen in Quarantäne – der kommissarische Leiter des Franz-Stock-Gymnasiums begrüßt das Vorgehen.

Kaum eine Schule im HSK ist nicht von Corona geschüttelt in diesen Tagen. So auch das Franz-Stock-Gymnasium in Neheim. Schüler in Quarantäne, Lehrer ebenso.

Zur Handhabung äußerte sich der kommissarische Schulleiter des FSG, Thomas Schulte: „Grundsätzlich begrüßen wir zunächst das Prozedere, das das Gesundheitsamt des HSK um Dr. Kleeschulte anwendet.“ Es bringe wenig, die Schüler aus dem Kontaktbereich 1, das ist das direkte Umfeld eines Infizierten, nach Hause zu schicken und dann möglicherweise wenige Tage später abermals ein weitere Handvoll Schüler: „Wir hören - wie auch Eltern - von solchen Handhabungen in anderen Kreisen und Schulen“, erklärt Thomas Schulte.

„Wir schicken lieber die größere Gruppe komplett in die Quarantäne als ständig kleine“, sagt er. Denn durch den Kursunterricht treffe man sich in der Stufe überall. Deshalb sei auch eine Gruppe der EF und eine Gruppe der Q1 in Quarantäne geschickt worden.

Unterricht fällt teilweise aus

Organisatorisch stelle Corona die Schulen auf einen harten Prüfstand, und auch das Franz-Stock-Gymnasium habe Probleme hinsichtlich des Unterrichts. Denn es seien auch eine Reihe von Lehrern betroffen, die durch die Maßnahmen fehlen würden: „Wir schicken alle Lehrer und Lehrerinnen in Quarantäne, die in der EF Unterricht haben.“

Das habe natürlich Folgen, dass diese Lehrer an anderer Stelle bzw. Klassen fehlen würden. So sei auch zu erklären, dass es am Donnerstag in der Stufe 9 zu Unterrichtsausfällen kam, wie Eltern unserer Zeitung berichtet hatten. Aber auch hier hält man sich an die mit dem Gesundheitsamt besprochenen Regelungen: „Wir lassen dann lieber in höheren Klassen den Unterricht ausfallen als in den unteren“, so Schulte.

Insgesamt entspanne sich am Franz-Stock-Gymnasium aber die Lage schon Anfang der kommenden Woche: „Dann sind wieder alle da und wir starten mit einem Vollprogramm.“ Aber bisher habe man es geschafft, dass große Teile des Unterrichts weitergeführt werden konnten und nicht die ganze Schule geschlossen worden müsse.

