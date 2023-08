Arnsberg/Sundern: Was die VHS im Herbst auf der Pfanne hat

Sundern/Arnsberg. VHS Arnsberg/Sundern rückt im Herbstsemester „aktuelle Fragen der Zeit“ in den Fokus. 600 Kurse geplant.

Das Herbst­semester der VHS Arnsberg/Sundern startet am Montag, 21. August. Mit mehr als 600 geplanten Kursen, Workshops, Vorträgen, Bildungsurlauben und Exkursionen ist auch das neue Programm wieder sehr breit aufgestellt.

Bildungsurlaub Das Land NRW hat im Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG) einen Anspruch von Arbeitnehmenden auf Weiterbildung während der Arbeitszeit verbrieft. In dieser Zeit können anerkannte, vorher beantragte Seminare besucht werden. Die Bildungsurlaube finden an drei Standorten statt (LSB Hachen, Steinbergs Wildewiese und VHS-Geschäftsstelle Arnsberg). Alle Infos dazu online: https://www.yumpu.com/de/document/read/68323957/bildungsurlaubsflyer-herbst-2023

Ungefähr 260 Dozierende werden sich aktiv am Leben der VHS beteiligen. Dies schlägt sich nicht zuletzt in der großen Breite des Angebotes aus: Von Webinaren zu Fragen der Nachhaltigkeit/ Mobilität, des achtsamen Umgangs mit sich selbst, über aktuelle politische Fragestellungen, zahlreiche Kreativangebote und Kurse zur Gesundheitsförderung bis hin zu PC- und Smartphone-Schulungen und Fortbildungen für Pflegekräfte sind altbewährte Programmpunkte ebenso vertreten wie zahlreiche neue Angebote.

Die Bürgermeister der Städte Arnsberg und Sundern – Ralf Paul Bittner und Klaus-Rainer Willeke – betonen in ihrem Vorwort: Jede Generation hatte – und hat – sich ihren „Aufgaben“ und „Herausforderungen“ zu stellen. Aktuell sind es natürlich die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Umbrüche, vor denen die Welt steht und die natürlich auch in der Region Arnsberg/Sundern gegenwärtig sind. Wenn die VHS deswegen das Herbstsemester unter das Thema „Gemeinsam lernen – aneinander wachsen“ stellt, so macht sie damit deutlich, dass sie sich der Aufgabe stellt, die aktuellen Fragen der Zeit zu thematisieren. Gerade so aber werde deutlich: Die VHS ist aus dem Alltag der Kommunen gar nicht wegzudenken!

Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Auch im Herbstsemester werden sich viele Veranstaltungen der VHS Arnsberg/Sundern mit dem großen Thema „Nachhaltigkeit“ beschäftigen. Nachhaltig Urlaub machen, regenerative Energien sowie die heimische Tier- und Pflanzenwelt sind ebenso Themen wie „Schutz vor Starkregen“, die Arnsberger Klimagruppe oder auch die „Intelligenz der Bienen“ und der eigene Gemüsegarten. Daneben wird es aber auch zahlreiche Vorträge von renommierten Wissenschaftlern geben, die sich explizit mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Region beschäftigen. Ebenfalls neu im Programm ist ein Vortrag, der sich mit der Frage von „Risiken und Nebenwirkungen der globalen Erwärmung“ beschäftigt. Ein weiterer großer Megatrend ist die „Digitalisierung“.

+++ Sauerländer Grillmeisterschaft am Wochenende in Sundern +++

Gefördert von der Landesanstalt für Medien NRW, startet am 14. September ein Projekt, das sich mit der Glaubwürdigkeit von Medien beschäftigt: „Dichtung und Wahrheit im Netz – Wem und was kann ich glauben?“ Die Teilnehmenden erfahren, wie Nachrichten in die Zeitung, ins Radio oder auch ins Internet gelangen. Kinder-Uni und Japan-Tag sind im Herbst ebenso im Programm wie erstmalig ein Workshop für E-Gitarre

Berufliche Bildung und EDV

Im Rahmen der beruflichen Bildung und EDV gibt es eine ganze Reihe von Angeboten, die sich mit verschiedenen Software-Programmen auseinandersetzen:

LibreOffice, Linux Mint, Projektverwaltung mit Asana, Daten visualisieren mit Power BI und natürlich die gängigen Programme wie Word und Excel.

Einzelschulungen für Computer und Handy sind weiterhin möglich.

Im Herbstsemester wird es in Sundern wieder einen Kursus geben, der sich mit Fragen der Philosophie, Sinn- und Wertearbeit beschäftigt. Leitend ist die Frage: Was trägt uns und gibt Richtung und Zuversicht? Wie gestalte ich Beziehungen und Gemeinschaft, um mich im Leben erfüllt zu fühlen?

Daneben findet sich auch eine Reihe an Angeboten zur kreativen Gestaltung, z.B. Nähmaschinenkurse, Mal- und Zeichenkurse.

In Zeiten steigender Preise widmen sich einige Veranstaltungen dem Verbraucherschutz, z.B. der richtigen Geldanlage, wie wir als Verbraucher gesteuert werden oder der Frage, was im Falle der eigenen Berufsunfähigkeit geschieht.

Es gibt wieder an allen Standorten ein breites Angebot an Gesundheitskursen, z.B. Wassergymnastik, Yoga, Pilates, progressive Muskelentspannung, Fitnesstraining etc. Ein Kursus „CIRCL Mobility“ sorgt für sicheres Bewegen im Alltag.

Mit „Shinrin Yoku“ – einer Achtsamkeitswanderung für alle Sinne – kann man am Möhnesee im Wald „baden“ und während einer Wanderung Kraft und Energie für den Alltag sammeln. Wie man insbesondere das Immunsystem von Kindern stärken und unterstützen kann, ist Gegenstand eines weiteren Vortrags. Ein Kursus wird sich am Standort Sundern auch mit der Frage nach „sexualisierter Gewalt“ und deren Erkennbarkeit beschäftigen.

Sprachen/ Fremdsprachen

Eine aktuelle Studie im Auftrag des deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) hat ergeben, dass trotz digitaler Sprachlernangebote das Sprachenlernen vor Ort nicht nur präferiert wird, sondern auch wieder stärker nachgefragt ist. Und mit Recht: Die VHS bietet neben Inhalten zur Stärkung der Lese- Hör- und Schreibkompetenz sowie Grammatikinhalten vor allem Kommunikationsanlässe, bei denen die Sprachkenntnisse gemeinsam angewendet werden. Auch spielt bei den Kursangeboten der VHS immer auch das Kennenlernen der Kultur eine große Rolle beim Sprachenlernen, da in der heutigen, globalisierten Welt interkulturelle Verständigung immens wichtig ist. Durch die Berücksichtigung der Neuerungen im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) in den Unterrichtsinhalten wird insbesondere ein Fokus auf die Sprachmittlung gelegt, also das Verständnis von u.a. sozialen und kulturellen Aspekten der Kommunikation in der zu lernenden Sprache.

Bildungsberatung, u.a. zu Sprachniveaus, bietet Fachbereichsleiterin Debora Janine Hoffmann das ganze Semester über an – in Präsenz in allen Geschäftsstellen nach Terminvereinbarung oder einfach telefonisch oder per Mail.

Weitere Info online auf der VHS-Homepage: www.vhs-arnsberg-sundern.de/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern