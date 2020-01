Sundern. Das Interesse an erneuerbaren Energien als primäre Heizquelle steigt in Sundern stetig. Und seit Jahresbeginn lohnt sich der Umstieg richtig.

Auch in Sundern gilt: Clever heizen – und kräftig sparen

Heizen ist unerlässlich – und die meisten Sunderner setzen dabei auf Öl oder Gas. Doch langsam aber stetig steigt in der Röhr­stadt das Interesse an erneuerbaren Energien als primäre Heizquelle. Vor allem bei Neubauten lässt sich dieser Trend an konkreten Zahlen festmachen, wie ein Blick auf eine kürzlich veröffentlichte Statistik des Landesbetriebs „Information und Technik“ (IT) NRW verrät.

Außerdem lohnt es sich, beim Heizen innovativ zu sein, meint Carsten Peters, Energieberater der in Neheim ansässigen lokalen Nieder­lassung der Verbraucherzentrale NRW. Warum? Das von der Bundesregierung erst kürzlich verabschiedete Klimaschutzpaket hat die Förderung von regenerativen Heizungsanlagen zum Jahreswechsel grundlegend verbessert. Auch Dämmmaßnahmen werden seit dem 1. Januar 2020 großzügiger bezuschusst.

Sundern Sonderprämie bei Öl Der Umstieg von Gasheizungen auf Anlagen, die nur erneuerbare Energien nutzen, wird mit 35 Prozent bezuschusst (z.B. Wärmepumpen oder Holzpelletkessel, mit oder ohne Unterstützung durch Solarwärme vom Hausdach). 30 Prozent Zuschuss gibt es für neue Gasheizungen, die mit erneuerbaren Energien kombiniert werden. Eine Sonderprämie (zusätzlich 10 Prozent) gibt es für jeden Ölheizungsaustausch. Hilfe/Tipps gibt die Verbraucherzentrale in Neheim, Burgstraße 5, 02932-510 97 05, arnsberg.energie@verbraucherzentrale.nrw www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung

Aber der Reihe nach: Die Anzahl von im vergangenen Jahrzehnt in Sundern neu errichteten Gebäuden mit regenerativer Energie als primäre Heizenergie ist sehr überschaubar. So wurden 2010 zwölf von 34 fertiggestellten Wohnhäusern „alternativ“ beheizt – ein Anteil von etwa 35 Prozent. Ende 2018 hat sich der Prozentanteil deutlich gesteigert; auf 73 Prozent (von 26 neuen Wohngebäuden werden 19 mit erneuerbarer Energie beheizt). Das Spektrum reicht dabei von Solarenergie und Holz (vereinzelt im Laufe des vergangenen Jahrzehnts) über Geothermie bis hin zu Umweltthermie (Luft oder Wasser), wobei der Schwerpunkt auf letzterer Quelle liegt.

Details zur Verteilung liefert die Tabelle. Die nun greifende Förderung sollte die Nachfrage deutlich steigern: „Schon jetzt erreichen uns zahlreiche Anrufe von heimischen Bürgerinnen und Bürgern zu diesem Thema“, berichtet Peters.

Ein Anruf, der sich lohnt

Ein Anruf, der sich lohnt: Fast die Hälfte der Kosten für ein neues Heizsystem übernimmt der Staat im günstigsten Fall – der Höchstsatz liegt bei 45 Prozent. Die erhalte allerdings nur, wer bislang mit Öl heizt und künftig komplett auf erneuerbare Energien setzt, so der Energieberater der Verbraucherzentrale NRW.

“Alternatives“ Heizen in Sundern Foto: Torsten Koch / WP

Ebenfalls gut zu wissen: Ohne erneuerbare Energien gibt es keinerlei Zuschüsse mehr. Welche Heizung die beste Alternative zu reinen Öl- und Gassystemen ist, hänge aber von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab, so Peters: „Darum sollte man im Einzelfall genau prüfen und nicht nur auf die maximale Förderung abzielen.“ (mehr im Infokasten).