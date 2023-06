Auf zum Sorpesee: Streetfood-Festival und Strandbad-Besuch

Langscheid. Langscheid ruft: Strandbad öffnet ab Freitag – immer mittwochs Festival rund um die Seebühne.

Gute Nachricht für alle Wasserratten: Das Strandbad am Sorpesee in Langscheid öffnet am morgigen Freitag, 16. Juni, und ist anschließend bis zum 6. August täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Ab 7. August (nach den Sommerferien) gelten dann folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 13 bis 18.30 Uhr; Samstag und Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr.

Gute Nachricht für alle „Outdoor-Gourmets“: Das Streetfoodfestival Sorpesee erlebt vom 21. Juni bis 2. August eine Neuauflage. An der Seebühne in Langscheid dürfen sich Besucherinnen und Besucher jeweils am Mittwoch ab 18 Uhr auf eine tolle Auswahl an Food, Live-Musik, kühlen Drinks und netten Leuten freuen. Jedes Event ist „umsonst und draußen“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern