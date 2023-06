Austausch der Trinkwasserhauptleitung „Zum Dümpel“

Sundern. Der zweite Bauabschnitt beginnt am 19. Juni zwischen der Hüstener Straße (L 516) und dem Ginsterweg. Mehr dazu lesen Sie hier

Die Stadtwerke Sundern bauen zurzeit einen neuen Kanal von der Straße „Zum Dümpel“ in Richtung Ginsterweg. In diesem Zusammenhang wird auch die Trinkwasserhauptleitung ausgetauscht. Die Bauarbeiten verlaufen in zwei Bauabschnitten: Der Erste im Bereich des Gewerbegebietes „Zum Dümpel“.

Dieser ist bereits seit ein paar Wochen im vollen Gange. Der zweite Bauabschnitt beginnt am kommenden Montag, 19. Juni, zwischen der Hüstener Straße (L 516) durch die Straße Am Spreehang bis zur Einmündung in den Ginsterweg. Zu diesem Zweck wird der Spreehang im betroffenen Bereich voll gesperrt. Alle Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, ausschließlich die Zufahrtsmöglichkeit über den Ginsterweg und die Straße In der Flamke zu benutzen.

