Bei Herzblut aus Sundern bleibt Holz der Favorit

Amecke. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, das weiß man bei der Leuchtenmanufaktur „Herzblut“ aus Amecke seit Jahrzehnten.

Der Werkstoff Holz war schon immer das Faible der Familie Goller, deshalb trägt das Unternehmen seit einigen Jahren auch den Namen „Herzblut“, denn damit geht man ans Holz heran. Und das schon seit Jahrzehnten: „Holz war schon immer unser Ding, damit sind wir auch schon immer auf dem Weg der Nachhaltigkeit unterwegs“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Elmar Goller-Bittner in den Ausstellungsräumen zur „Lichtwoche Sauerland“ im Haus Amecke.

Und wer die Showräume im Amecker Schloss aufsucht, der weiß, was ihn erwartet: „In diesem Jahr haben

wir auch wieder nach den Trends der Möbelhersteller geschaut und entsprechend einige Leuchten im Portfolio angepasst“, erklärt Nicole Goller-Bittner, Ehefrau und kreative Seele des Unternehmens. So wurden die neuen Farbe Eiche weiß geölt und Eiche Kohle ins Programm aufgenommen, letztere harmonisiert gut mit dem trendigen Schwarz im Wohnzimmer und Küche. Bei den jeweils möglichen Schirmen ist als Variante Bast auf einer Naturfolie hinzugekommen.

Holz wird lokal gekauft

Durch die Konzentration auf Holz bereiten den Gollers die steigenden Energie- und die Holzpreise bei der Kalkulation schon Kopfzerbrechen: „Deshalb bleiben wir lokal, kaufen in der Region“, sagt Elmar Goller-Bittner, macht aber bei Nussholz Einschränkungen: „Das ist, so wie wir es brauchen, oft nicht hier zu haben.“

Gefertigt wird weiter ganz lokal im Betrieb in Illingheim, direkt neben dem hauseigenen Sägewerk. Das spart natürlich viele weite Wege. Mehrere Schreiner sind neben Elmar Goller-Bittner, selbst Schreiner, mit der Verarbeitung der Rohprodukte beschäftigt. Dazu kommen mehrere fachkundige Metallarbeiter, die die entsprechenden Teile herstellen und in die Hölzer einbauen.

Dezentes Licht

Neu im Angebot ist auch eine runde Leuchte, die Name „Roodie“ habe sich, so Goller-Bittner, aus Wood und Rund ergeben. Die Leuchte bringt ein angenehm dezentes Licht ins Wohnzimmer, kann aber auch gedreht nach vorn benutzt werden.

Um die eigene Nachhaltigkeit nach außen zu bringen, befindet sich „Herzblut“ gerade in der FSC-Zertifizierung: „Das ist uns schon wichtig, dies zu zeigen. Zumal wir ja schon immer nur FSC-zertifiziertes Holz benutzt haben“, erklärt Elmar Goller-Bittner.

Nachhaltigkeit sei inzwischen kein Ding mehr, das man speziell angehen müsse, sagt Elmar Goller. Die Endverbraucher würden dies voraussetzen: „Und für die Anbieter, als unsere Kunden, ist es ein Verkaufsargument“, berichtet Nicole Goller-Bittner.

Moos-Installation unverkäuflich

Deshalb war bei den Kunden in dieser Woche auch eine Installation im Mittelteil der Amecker

An der Wand ein Gebilde aus Tauen und Isländisch Moos und alten Türen von einem Bauernhof aus Allendorf, gestaltet von Nicole Goller-Bittner. Foto: Matthias Schäfer / WP Sundern

Schlossscheune sehr gefragt: „Ich habe vor Jahren auf einer anderen Messe den Werkstoff isländisches Moos entdeckt und war ganz begeistert davon. Doch ich konnte es nicht verwenden“, sagt Nicole Goller-Bittner über die von ihr an einer Zwischenwand gestaltete Installation.

Jetzt habe sie endlich den richtigen Rahmen gefunden, erzählt sie beim Besuch unserer Zeitung: Das Moos bildet eine Baumkrone, alte Sisalseile den Stamm und zwei uralte Türen vom Hof von Stefan Freiburg-Neuhaus in Allendorf den kontrastreichen Hintergrund des kreativen Hinguckers: „Zu kaufen ist das aber nicht“, sagt Nicole Goller-Bittner etwas verschmitzt. Viele Kunden hatten schon nachgerfat, was eine der beiden Kreationen denn kosten würden. Jetzt wird in den Firmenräumen in Illingheim nach einem geeigneten Platz gesucht.

