Berufsinfotag Sundern: Im Parcours eigene Talente entdecken

Sundern. Der Berufsinfotag „Your UpDate“ in Sundern war ein Erfolg. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich auch praktisch ausprobieren. Ein Fazit.

Positiv fiel das Feedback zum zweiteiligen Berufsinfotag in der Schützenhalle in Sundern aus: Beim lizenzierten Berufsparcours Anfang Mai krempelten die Schülerinnen und Schüler die Ärmel hoch und testeten in zwei Durchgängen mit jeweils 120 Minuten aus, welche Berufsfelder ihnen Spaß machen und wo ihre Fähigkeiten liegen könnten.

Die insgesamt 43 verschiedenen Arbeitsproben wurden d-bei von 26 Unternehmen aus Sundern und der Umgebung vorbereitet und den Jugendlichen zur Verfügung gestellt.

Die Aufgabenstellungen der einzelnen Arbeitsproben waren vielfältig. Um beispielsweise das Berufs-bild der Kaufleute für E-Commerce kennenzulernen, mussten die Schülerinnen und Schüler am Stand der Firma Karl F. Buchheister die richtigen Bestandteile einer Online-Anzeige identifizieren und in der korrekten Reihenfolge anordnen.

Bei einer von drei unterschiedlichen Arbeitsproben der Firma Lübke & Vogt wurde ein Stromstecker montiert und die Zimmerei-Holzbau Hoff hat mit den Jugendlichen sogenannte Leonardo-Brücken aus Holz gebaut.

Die Berufsberaterinnen der Agentur für Arbeit hatten Virtual Reality-Brillen dabei, um den Jugendlichen mit Hilfe der digitalen Technik einen Eindruck über verschiedene Berufsfelder zu vermitteln und das Autohaus Hoffmann hat gemeinsam mit Auszubildenden den Handwerksberuf des Kfz-Mechatronikers vorgestellt und einen Motorblock zerlegen lassen.

Nach kurzen Einweisungen an den jeweiligen Tischen haben die Jugendlichen der achten und neunten Klassen der drei weiterführenden Schulen schnell Spaß an den abwechslungsreichen Aufgaben gefunden. An den beiden Durchgängen am Vormittag haben insgesamt rund 330 Schüler teilgenommen.

Berufsinfotag in Sundern: Die Nachfrage nach Praktika ist hoch

Viele Schülerinnen und Schüler, die vormittags auf dem Berufsparcours waren, sind am Abend auch noch einmal mit ihren Eltern vor Ort auf dem Berufsinfoabend gewesen. Dort konnten im persönlichen Gespräch mit erfahrenen Ausbildern und Azubis offene Fragen geklärt werden. Mehr als 40 Unternehmen waren am Abend vertreten, sodass in der gesamten Schützenhalle Info-Stände aufgebaut waren. „Dadurch ist ein richtiger Messe-Charakter entstanden“, waren sich die Lehrerinnen Erika Pittruff von der Hauptschule und Sonja Kreis-Vielhaber von der Realschule einig.

Auch für die Firmenvertreter stand fest, dass der Berufsinfotag, der seit 2019 erstmalig wieder in Präsenz durchgeführt wurde, gut funktioniert hat. „Wir haben intensive Gespräche geführt. Die Besucher waren wirklich interessiert und haben viele Fragen gestellt. Für uns waren das zwei sehr effektive Stunden auf der Ausbildungsmesse“, meldete IHK Azubi-Finder Florian Krampe zurück. Und auch Sebastian Rüssmann, Geschäftsführer der Firma L&R Kältetechnik in Hachen bestätigte, dass es einige Nachfragen zu Möglichkeiten für Praktika und Ferienarbeit im Unternehmen gegeben habe.

Das Steuerberatungsbüro ARTEMIS, das dieses Jahr erstmalig an beiden Veranstaltungsteilen teil-genommen hat, war ebenfalls begeistert. Steuerberaterin und Partner Sylvia Juszczak berichtete von einer Schülerin, die am Abend sogar noch einmal an den Stand gekommen sei und sich erkundigt habe, ob sie an der Arbeitsprobe vom Vormittag noch weiterarbeiten dürfe, weil die Zeit auf dem Berufsparcours am Ende nicht mehr gereicht habe. „Es hat uns sehr gefreut, dass ihr die Arbeit so viel Spaß gemacht hat. Wir wollen gerne mit ihr in Kontakt bleiben.“

Die Möglichkeit, dass Schüler und Unternehmen auch im Nachgang zu der Veranstaltung in Kontakt treten, bestand zudem über sogenannte Schüler-Visitenkarten. Schülerinnen und Schüler, die eine Arbeitsprobe bzw. einen Beruf besonders spannend fanden, konnten ihre ausgefüllten Karten an die Firmenvertreter übergeben, sodass diese im Nachgang Kontakt zu den Jugendlichen aufnehmen können, um bspw. einen Unternehmensbesuch zu vereinbaren. Daraus können später dann im besten Fall Praktika, Ausbildungsplätze oder Kooperationen für Abschlussarbeiten resultieren.

Wirtschaftsförderin aus Sundern: „Konzept voll aufgegangen“

Froh zeigte sich auch Julia Wagener, die die Organisation der Veranstaltung übernommen hatte:„Das Konzept, am Vormittag praktische Aufgaben auszuprobieren und sich am Abend näher über die Ausbildungsmöglichkeiten und Berufschancen zu informieren, ist in meinen Augen voll aufgegangen“, lautet das Fazit der Wirtschaftsförderin.

„Die Jugendlichen haben von den Unternehmen einen guten Überblick über die Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten erhalten. Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung.“

