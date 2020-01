Bis zu 1000 Gäste erwartet TuS Hachen bei Jubiläumsfest

Bereits seit Herbst 2018 wird im Vorstand des traditionsreichen Turn- und Spielvereins (TuS) Hachen intensiv an dem großen Ereignis geplant: In diesem Jahr feiert der TuS das 100-jährige Bestehen, über das ganze Jahr hinweg soll es daher verschiedene sportliche Akzente im Dorf geben, die gut zum Jubiläum der Sportler passen.

Und: Die ersten Veranstaltungen so wie das „Drei-Königs-Dart-Turnier“ mit beachtlichen 91 Teilnehmern oder die offenen Junioren-Hallenstadtmeisterschaften Sundern sind auch schon über die Bühne gegangen. Schirmherr des Jubiläums ist übrigens Sunderns Bürgermeister Ralph Brodel.

Das war der Auftakt zum Jubel-Jahr, jetzt wird es in den nächsten Monaten aber zunächst etwas ruhiger. „Wir stecken aber mitten in der Vorbereitung des Jubiläumshöhepunktes“, erklären der Vereinsvorsitzende Erwin Spreizer und dessen Vorstandskollegen Volker Feldmann und Geschäftsführer Joachim Buchholzki.

Team aus Partnerstadt Torfou kommt

Höhepunkte sind die Jubiläumsfeier „100 Jahre TuS Hachen“ am Samstag, 20. Juni, und das Jubiläumssportfest am Sonntag, 21. Juni. Gerade für den Sonntag hat man sich mit dem Promispiel der Alten Herren von der Spielgemeinschaft Hachen/Langscheid gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln einen Knüller überlegt. „Die bekannten Traditionsmannschaften von Schalke und Dortmund waren gerade im letzten Jahr öfter hier in der Gegend“, so Spreizer, jetzt wolle man die breite Masse mit unterhaltsamem Fußball begeistern. Ursprünglich sei sogar an ein Rugby-Spiel gedacht worden, der Aufwand für das Herrichten der Sportanlagen aber unverhältnismäßig groß gewesen.

Dafür möchte sich der TuS gerade in seinem Festjahr auf die bekannten Kontakte stützen. So wird es im Rahmen des Sportfestes am Sonntag auch ein Turnier der D-Jugend mit drei Mannschaften geben. Neben dem TuS Hachen und dem SuS Langscheid werden die Fußballer aus der Hachener Partnerstadt vom FC Torfou aus Frankreich erwartet. Vor 30 Jahren hatte der TuS den Städteaustausch angestoßen, der heute von einem Freundeskreis getragen wird.

Arnsberg Dart-Spieler wollen Turnierserie nach Hachen holen Zu den Angeboten des TuS Hachen gehören neben Fußball auch Turnen, Leichtathletik, Tennis, Tischtennis, Darts und Radsport. Die Darts-Mannschaft ist sportlich sehr aktiv und spielt als Mannschaft bereits in der Liga. Idee der Dart-Sportler ist, eine freie Turnierserie vom Dachverband (NWDV) nach Hachen in die Halle zu holen. Auch für Zuschauer interessant.

Damit aber nicht nur die Fußballfreunde auf ihre Kosten kommen, ist in der Halbzeitpause eine Dirt Bike Show mit dem Team „Airtime“ zu sehen. Die Radler bringen dazu ihre eigene Rampe auf einem Lkw mit, und die Festplaner erhoffen sich den echten Hingucker für ihre Jubiläumsgäste. Fußball, Tore und Bike Show sollen dann ab dem frühen Abend mit einem gemütlichen Ausklang bei Musik und Verpflegung besprochen werden können.

„Wir hoffen, bei unserem Jubiläum 500 bis 1000 Gäste aus Hachen und der Umgebung begeistern zu können“, geben sich die Planer zuversichtlich. Dafür wird in verschiedenen Jubiläums-Teams etwas geplant.

In der Vorbereitung ist auch längst schon das Festbuch, das zum Jubiläum erscheinen soll. Noch stehe die genaue Auflage nicht fest, aber einige Hundert Exemplare sollen es schon werden. „Wir denken z.B. an die Meilensteine der letzten 100 Jahre“, sagt Geschäftsführer Jochen Buchholzki. Ganz wichtig sei da vor allem die Errichtung des Kunstrasenplatzes 2008 gewesen, um den Nachwuchs bei der Stange zu halten. Aber auch das Benefizspiel der Alten Herren vom BVB gegen die von Schalke in 2018 und andere Anekdoten aus der Vereinsgeschichte sollen hier berücksichtigt werden.

Festbuch in Vorbereitung

„Wo jetzt unser Stadion liegt, das war vorher mal ein Freibad“, erinnert Erwin Spreizer. Und der Sportplatz habe sich am Dorfeingang von Hachen – aus Sicht von Müschede – befunden. „Bei jedem Lokalderby zwischen Hachen und Sundern sind die Fans noch mit der Röhrtalbahn angereist.“ Die habe einfach mitten auf der Strecke angehalten und alle aussteigen lassen. Möglichst viele Sportbegeisterte aus Hachen sollen ein Festbuch bekommen, es wird dank Werbung darin kostenlos verteilt.

Bis zu den Feierlichkeiten gibt es also noch einiges vorzubereiten. So soll die vereinseigene Sporthalle am Platz nach 50 Jahren für das Jubiläum schön gemacht werden. „Weitere sportliche Events werden die Abteilungsleiter gestalten“, freut sich Vorsitzender Spreizer.

Das Jubiläumsfest kann also langsam kommen.