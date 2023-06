Bruderschaft St. Martinus lässt es drei Tage lang krachen

Hellefeld. Schützenfest vom 24. bis 26. Juni: Die Bewohner von Hellefeld, Herblinghausen und Altenhellefeld werden gebeten, ihre Häuser zu beflaggen.

Die Schützenbruderschaft „St. Martinus“ feiert vom 24. bis 26. Juni Schützenfest. „Nach dem Abschluss der ersten Umbaumaßnahmen an der Schützenhalle wollen wir u.a. die Altenhellefelder Theke noch mal ins Schwitzen bringen, um diese dann im zweiten Bauabschnitt zu erneuern. Gemeinsam haben wir schon einiges geschafft und werden dank des guten Zusammenhaltes in unserer Bruderschaft auch noch einiges in Angriff nehmen“, so so Hauptmann Stephan Boening. Doch jetzt wird gefeiert:

Der Schützenvogel heißt „Holger I.“ und wurde von Königin Sina Leifert getauft. Der Vogel des Jungschützenkönigs heißt „Birdie“.

Der Samstag

Das Festwochenende beginnt für die Schützen aus Altenhellefeld, Hellefeld und Herblinghausen am Samstag um 16.30 Uhr mit dem Antreten in der Schützenhalle. Von dort geht es weiter in die Pfarrkirche (bei gutem Wetter unter Pastors Buchen), wo um 17 Uhr die Schützenmesse mit Prozession beginnt. Gegen 19 Uhr machen sich die Schützenbrüder auf den Weg zum Vogelbauer und amtierenden König Jonny Leifert, um die Vögel abzuholen. Um 20 Uhr beginnt in der Schützenhalle der große Festball mit der Sauerlandkapelle Bracht/Wormbach. Für richtige Partystimmung an allen drei Abenden sorgt außerdem „Alpen Stark Strom“.

Der Sonntag

Um 11 Uhr beginnt der Sonntag traditionell mit einem Wunschkonzert zu Ehren der ehemaligen Königspaare und einem geselligen Frühschoppen in der Schützenhalle mit der Egerländer Gruppe des Musikvereins Müschede. Um 15 Uhr startet der Festzug mit Königspaar Sina und Jonny Leifert, Jubelkönigspaaren, Jungschützenkönig Vincent Liedhegener und Kinderschützenkönigspaar Antonius Kraas und Jule Voigt. Im Anschluss an den Einmarsch in die Schützenhalle findet der Königstanz statt; Kurz nach dem Festumzug gegen 17 Uhr werden die Jubelpaare geehrt: 70 Jahre Josef Babilon (†) und Marlis Aßmann (†), 60 Jahre Willi (†) und Bärbel Klüppel, 50 Jahre Wilhelm (†) und Gertrud Severin (†), 40 Jahre Lothar und Rosemarie Maas, 25 Jahre Gerd und Petra Hoffmann. Später wird bei Konzert und Tanz weiter gefeiert.

Der Montag

Montagmorgen geht es gegen 9 Uhr zur Vogelstange, nach der Königsproklamation dort wird mit den neuen Königen in der Halle beim Frühschoppen weiter gefeiert. Um 16.30 Uhr werden das neue Königspaar und der Jungschützenkönig zum Festzug abgeholt. In der Nacht auf Dienstag findet das Fest bei Musik und Tanz in den frühen Morgenstunden seinen Abschluss. Mit dabei ist ebenfalls wieder „Alpen Stark Strom“.

