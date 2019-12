Schloss Melschede. Jeder für sich ist gut, zusammen sind Paul und Gustav Rivinius echte Klasse. Am Sonntag gastieren sie im Schloss Melschede.

Brüderpaar spielt im Schloss Melschede

Der Förderverein Schloss Melschede für Kunst und Kultur e.V. lädt zum vorweihnachtlichen Kammerkonzert am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr. Zum dritten Adventssonntag ist der große Salon des Schlosses festlich geschmückt und wie immer eine Augenweide. Im vergangenen Jahr war das Weihnachtskonzert übrigens das 100. Konzert der Reihe seit dem Bestehen. Die beiden Künstler, die Brüder Paul (Klavier) und Gustav (Violoncello) Rivinius, werden im Vorgriff auf das Beethoven-Jubiläumsjahr Variationen über Mozarts „Bei Männern, welche Liebe fühlen“, Beethoven Sonate D-Dur op.102/2, die Debussy-Sonate (1915) und die Rachmaninoff Sonate g-moll op. 19 spielen.

Einziger deutscher Moskau-Gewinner

Der 54-jährige Gustav Rivinius ist bis heute der einzige deutsche Musiker, der jemals den legendären Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau gewann, das war 1990. Die darauf folgende Karriere führte ihn in die bedeutendsten Konzertsäle und zur Zusammenarbeit mit den besten Orchestern und Dirigenten weltweit. Dennoch widmet er sich intensiv der Kammermusik, häufig mit seinen Geschwistern, mit denen er eine der aktivsten und erfolgreichsten Musikerfamilien in Deutschland stellt. Zugleich ist er Professor für Violoncello an der Musikhochschule Saarbrücken

Professor in Berlin

Auch sein Bruder Paul (49) war viele Jahre Professor für Kammermusik an der Hans-Eisler-Hochschule in Berlin und ist heute einer der gefragtesten Kammermusikpianisten in Deutschland. Neben einigen Klassikern der Cello-Literatur kann der Förderverein Schloss Melschede an diesem Abend die große Cello-Sonate von Rachmaninoff hören, eines der anspruchsvollsten Werke der Kammermusikliteratur, ein mächtiges Klavierkonzert mit ebenso mächtigem Cellopart.