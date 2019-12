Sundern. Firma Brumberg Leuchten aus Hellefeld setzt beim Gang in die Zukunft vor allem auf ihre Mitarbeiter. Kooperation mit Borussia Mönchengladbach.

Brumberg-Leuchten: Traditionsunternehmen im Wandel

Bei der Weihnachtsfeier der Brumberg Leuchten GmbH & Co. KG aus Hellefeld wurden Mitarbeiter geehrt, die seit mindestens einem Jahrzehnt ein Teil der Firma sind und ein rundes Jubiläum feiern. Mit ihren mehr als 85 Jahren Unternehmenszugehörigkeit sind diese Kollegen echte Galionsfiguren.

Die Feier war auch Anlass für einen Rückblick auf 2019. Es zeigt sich: Das Traditionsunternehmen ist im Wandel. 85 Jahre in einem Unternehmen. Das schafften nicht einmal Henry Ford oder die Gebrüder Albrecht. Auch bei Brumberg wird natürlich nur bis zum gesetzlichen Renteneintritt gearbeitet. Doch addiert man die Jahre der Unternehmenszugehörigkeit der diesjährigen Jubilare, kommt man auf genau diese Zahl. „Für uns ist es eine tolle Bestätigung unserer Arbeit und des guten Betriebsklimas, dass unsere Mitarbeiter so lange bei uns bleiben“, erklärt Johannes Brumberg.

„Als familiengeführtes mittelständisches Unternehmen ist für uns das Personal das wichtigste Kapital. Deshalb freut es uns sehr, dass manch ein Mitarbeiter schon seit mehr als 20 Jahren bei Brumberg ist“, fügt Benedikt Brumberg hinzu. Der Geschäftsführer feiert sein Zehnjähriges in dem Unternehmen, das er seit 2009 gemeinsam mit seinem Bruder Johannes leitet.

Stadionpartner in Gladbach

Der Spielertunnel im „Borussia-Park“ in Mönchengladbach ist nun beleuchtet von Brumberg. Dass sich in den vergangenen Jahren bei dem traditionsreichen Leuchtenunternehmen einiges getan hat, zeigt nicht nur ein Blick in den Showroom in Sundern. Das Image wandelt sich: Früher wurde Brumberg in der Branche häufig mit dem „68er Loch“ und dem dazugehörigen Einbaustrahlerin Verbindung gebracht. Doch spätestens seit der Kooperation mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist klar, dass die Sauerländer viel mehr können. Dort hat Brumberg in der Bundesliga-Saison 2018/19 den kompletten Neubau des Gebäudekomplexes „Borussia 8 Grad“, das Museum, den Fanshop sowie die Gastronomie-Bereiche mit Licht ausgestattet.

Sundern Ein starkes Quintett geehrt Die diesjährigen Jubilare bei der Firma Brumberg in Hellefeld auf einen Blick: Thomas Franke ist seit 1994 im Betrieb, Jürgen Knappstein seit 1999, Andreas Schneider und Boris Tinney sind seit Mai 2009 dabei, ebenfalls Benedikt Brumberg seit Juli 2009, und Benjamin Hennes seit November 2009.

Von der Planung über die Projektierung bis hin zur Umsetzung und Beratung leistet das Unternehmen aus Hellefeld den kompletten Service rund um die Beleuchtung. „Wir freuen uns sehr, dass wir in den nächsten Jahren offizieller Stadionpartner von Borussia Mönchengladbach sind“, erklärt Johannes Brumberg. „Wir sind stolz, zeigen zu können, dass wir als vergleichsweise kleines Unternehmen aus dem Sauerland, die Kapazitäten und die entsprechenden kreativen Lösungen haben, um ein solches Projekt erfolgreich umzusetzen“, ergänzt Benedikt Brumberg. Auch im kommenden Jahr planen die Sauerländer einige interessante Projekte und blicken in eine erfolgreiche Zukunft.

Dabei geht das Unternehmen bewusst auch neue Wege. Deshalb wird 2020 eine Zielsetzung für die Themenfelder soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit verabschiedet. Erste Schritte sind bereits getan: So gleichen die „Brumberger“ den CO2-Fußabdruck ihrer Katalogproduktion dadurch aus, dass sie im benachbarten Wald mehr als 80 Laubbäume pflanzen. Zudem möchte das Unternehmen plastikfrei werden und stellt im Zuge dessen derzeit Verpackung sowie Versand um.

Die Brumberg Jubilare (von links): Benedikt Brumberg, Jürgen Knappstein, Boris Tinney, Benjamin Hennes und Andreas Schneider. Foto: Brumberg / WP

Die Mitarbeiter sind begeistert von dem Wandel: „Das Unternehmen verändert sich und stellt sich neuen Themen. Das ist auch für die Kollegen ein positives Signal und macht Lust auf die Zukunft. Man merkt: Es tut sich etwas“, erklärt Jürgen Knappstein, Vertriebsleitung EGH Nord. „Auch bei den Produkten richten wir uns immer stärker an zukunftsfähigen Märkten aus – und achten dabei auch auf Themen wie intelligente Steuerung und Nachhaltigkeit“, ergänzt Benjamin Hennes, Leitung Produktmanagement.

Diese positive Stimmung mache Lust auf die kommenden Projekte und zeige: Mit Brumberg ist zu rechnen.