Bürgerbus Sundern stellt die Fahrten ein

Sundern. Der Bürgerbusverein Sundern reagiert auf die ansteigenden Fallzahlen in Sundern und stellt den Betrieb ein.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie stellt der Bürgerbusverein ab sofort bis auf Weiteres den Fahrbetrieb ein. Betroffen von dieser Maßnahme sind alle Busse im Stadtgebiet Sundern. „Wir möchten dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen“, so Geschäftsführer Michael Breier zu Betriebseinstellung. „Die Zahl der mit Corona infizierten Personen in Sundern steigt dramatisch an.“