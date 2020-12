Zum Jahreswechsel Bürgermeister Willeke verspricht Fortschritt in Sundern

Sundern Im Grußwort zum Jahreswechsel verspricht Bürgermeister Klaus Rainer Willeke, dass es in der Stadt Sundern in 2021 vorangehen werde.

Sunderns Bürgermeister Klaus Rainer Willeke blickt trotz der Corona-Pandemie und den Einschränkungen dadurch positiv in die Zukunft. Er mahnt aber weiterhin Vorsicht an. "Die Langzeitwirkungen für sie und ihre Familien sind noch nicht absehbar. Jedenfalls müssen wir unverändert mit Einschränkungen leben und sehr achtsam sein", sagt er in seinem Grußwort zum Jahreswechsel.

Zugleich sah Willeke in Sunder auch "ein Jahr, in dem Gemeinschaftssinn, Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung gelebt wurden". Mit Kreativität und menschlichem Engagement hätten die Sunderner einander geholfen, vieles organisiert, was schön und verbindend sei "und auf das wir gemeinsam stolz sein dürfen".

Positiver Blick nach vorne

Für das neue Jahr machte der im September gewählte Bürgermeister seinen Mitbürgern Mut und eröffnete die Aussicht auf positive Entwicklungen. "Mit Lust auf Zukunft werden sich Rat und Verwaltung vielen Herausforderungen stellen", so Klaus Rainer Willeke. Nicht alles werde 2021 abzuschließen sein. "Aber wir werden in die richtige Richtung gehen", so Willeke. Dabei setze er nicht zuletzt auf die Unterstützung der Bürgerschaft, der Unternehmen und der Vereine.

"Mobilität neu denken"

Es sollen Akzente in der Entwicklung der Stadt, der Ortsteile und Dörfer gesetzt werden. "Unsere Mobilität wird neu gedacht und organisiert werden. Das betrifft die Anbindung der Dörfer ebenso wie die logistischen Bedarfe der Unternehmen", verspricht Klaus Rainer Willeke. Deren Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung sollen so gut wie möglich verbessert werden. Auseinandergesetzt werden müsse sich aber auch, wie den Folgen des Klimawandels lokal zu begegnen sei. Zudem brauche die Innenstadt neue Impulse. "Auch da werden wir aktiv werden. Die Digitalisierung muss für alle zugänglich gemacht und kreativ genutzt werden", so Willeke.

Appell an Zusammenarbeit

Der neue Bürgermeister, der im Oktober das Amt in einer politisch zerstrittenen Stadt übernahm, appelliert an die Zusammenarbeit von Rat, Parteien, Verwaltung und allen Interessierten. "In Netzwerken und durch eine effizient organisierte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, durch die Rat und Verwaltung unterstützt werden, können wir voneinander lernen und viel schaffen", sagt Willeke. Es gelte, auf Gutes aufzubauen und sich den Herausforderungen mit Schwung zu stellen. "Der Wind dreht sich in Sundern!", hofft Willeke.