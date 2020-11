Bürgerstiftung Sundern hilft der Sportjugend

Sundern. Die Sportjugend von Sundern steht im Fokus einer neuen Aktion der Bürgerstiftung, um den Vereinen zu helfen.

Die Bürgerstiftung Sundern will den Sportvereinen helfen: „Niemand hätte sich vor einem Jahr träumen lassen, dass ein Virus unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben derart beeinträchtigen kann“, sagt dazu der Vorsitzende Matthias Ostrop. „Nach dem Lockdown stehen wir jetzt wieder vor der gleichen Herausforderung, die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Mit weitreichenden Folgen für unsere heimischen Vereine, insbesondere für die jugendlichen Mitglieder.“

15.000 Euro im Topf

Was will man tun? „Der Vorstand der Bürgerstiftung Sundern hat beschlossen, einen Betrag von 15.000 Euro für die Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen zur Verfügung zu stellen“, erklärt Ostrop. Von den Geldern sollen Vereine profitieren, die in vergangenen Monaten Aktivitäten und neue Ideen für das soziale und gemeinschaftliche Miteinander – insbesondere der Jugend - entwickelt haben. Welcher Verein in welcher Höhe letztlich von den zur Verfügung gestellten Geldern profitieren kann, wird der Vorstand entscheiden, wenn ihm die Bewerbungen der Vereine in der Gesamtheit vorliegen. „Erst dann ist ein qualifizierter Überblick vorhanden, um über eine zielführende weitere Vorgehensweise zu entscheiden“, sagt Ostrop.

Am 2. Dezember wird beraten

Der Stiftungsvorstand wird am 2. Dezember über die Verteilung der Gelder beraten und entscheiden.

Folgende Unterlagen werden für die Bewerbung benötigt: ein kurzes Statement zu den Aktivitäten und Ideen, die mit und für die Jugendlichen entwickelt wurden, um die Coronazeiten möglichst gut zu überstehen (bereits erfolgte oder anstehende Anschaffungen), die Anzahl der Vereinsmitglieder (gesamt, Jugendliche), eine Fotokopie des aktuellen Freistellungsbescheides des Vereins, Ansprechpartner, Telefon, Mailadresse und Kontonummer.

Die Bewerbung kann postalisch oder als Mail an: info@buergerstiftung-sundern.de erfolgen.